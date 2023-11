Hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye : Le SAMES menace de déclencher une grève la semaine prochaine

La semaine prochaine risque d’être compliquée pour les malades des départements de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar. Et pour cause ! Les médecins affiliés au Syn­dicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) menacent de déclencher une grève, si la direction de l'hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye ne règle pas leurs revendications.







Ces derniers l'ont fait savoir au cours d'un point de presse, ce lundi. Ces blouses blanches, avec des brassards rouges, déplorent le manque de volonté, de transparence notoire dans la gestion financière par des échanges sur les orientations budgétaires, budgets alloués aux services, les investissements par une étroite collaboration entre l'administration, le contrôle de gestion et la commission médicale d'établissement.





"Une rencontre, à la demande du directeur Cheikh Mbaye Seck, a eu lieu le 21 septembre 2023 à 12 h 15 avec le SG du SAMES et son adjointe (Dr Sountou Diaboula) suite au dépôt de notre préavis de grève du 19 septembre 2023.Concernant l'ordre du jour, il a jugé inopportun de déposer notre préavis de grève avec ampliations aux différentes autorités du département. Il assimilait ce préavis à une volonté manifeste de nuire à sa personne et une déclaration de guerre, et qu'il enlève sa posture de directeur pour revêtir son ancien statut de syndicaliste pour faire face. Il garantissait que cette guerre serait terrible avec de lourdes conséquences. En présence de la secrétaire adjointe Dr Sountou, de graves incidents ont eu lieu. Incidents pouvant porter atteinte en tant que SG et en tant que citoyen à notre intégrité physique, morale, professionnelle. Nous nous réservons le droit", déclare le Dr Ibrahima Sitor Sarr.





Poursuivant, il dit : "Par la présente, la section SAMES de l'EPS 1 Roi Baudouin dénonce vigoureusement les injures, agression et menace de mort dont est victime le secrétaire général et chef du service de chirurgie et de médecine légale, Dr Ibrahima Sitor Souleymane Sarr de la part du directeur Cheikh Mbaye Seck. En effet, suite au dépôt d'un préavis de grève, la direction a convié la section SAMES I'EPS 1 Roi Baudouin. La rencontre a eu lieu le 21 septembre 2023 entre le directeur et deux membres du bureau du SAMES (le secrétaire général et son adjoint). Le directeur a tenu des propos très graves pouvant porter atteinte à l'intégrité physique, morale et professionnelle du secrétaire général. Madame la Directrice, cet incident de trop est le énième du genre de la part de M. Seck qui, à plusieurs reprises, s'en est pris allégrement en public comme en privé à des médecins en les agressant verbalement et moralement."





Les syndicalistes informent que ‘’les marchés publics (de travaux, de fournitures et de partenariat) sont d'une opacité inouïe et nous n'avons aucune information sur ceux-ci. Et il n'y a pas d'information et de discussion sur le budget entre la direction et la CME’’.

Ils dénoncent aussi la non-implication des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes dans les projets et l'absence d'avis, matériels non conformes aux spécificités techniques du spécialiste.

Ainsi, la section SAMES exhorte tous ses membres à redoubler d'efforts, d'abnégation et de combativité dans l'amélioration de leurs conditions de travail.