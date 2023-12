Hôpital Roi Baudouin Guédiawaye : Le Sames décrète une grève de 24h renouvelable lundi 4 décembre

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), section hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye va observer ce lundi 4 décembre une grève de 24 heures renouvelables. Le syndicat dénonce une absence de transparence dans la gestion du budget de 2022 et 2023.L'organisations syndicale s'insurge également contre les agressions et acharnements contre les praticiens (médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes).