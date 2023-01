[Focus] Hypersensibilité (2/2) - Kiné Ndiaye, coach : «L’hypersensible a souvent des blocages dans l’intimité du couple »

Elle est la fondatrice du cabinet de coaching KCC SOLUTIONS, spécialisé dans le développement personnel, l'épanouissement, la gestion du couple et l’équilibre entre la vie personnelle, professionnelle et familiale. Kiné Ndiaye a 14 ans d’expérience dans ce domaine et aide ses patients à travers ses services notamment la gestion de l’hypersensibilité.





Qu’est-ce que l’hypersensibilité émotionnelle?





L’hypersensibilité émotionnelle c’est quand la personne ressent les émotions 40 fois plus qu’une personne moyennement sensible. Il faut souligner que l’hypersensibilité n’est pas une pathologie, c’est un tempérament, une nature, une façon d’être, de percevoir et de vivre les choses différemment par rapport à la normale .





Comment donc savoir si la personne peut savoir si elle a hérité de cette nature voir façon d’être ?





Il y a des tests qui peuvent le confirmer. Mais si vous remarquez ces signes, il y a de fortes chances que cette personne soit hypersensible :





-Dans sa vie personnelle :





Elle est exigeante envers elle-même et envers les autres.





Elle a du mal à s’aimer elle-même. Pour un rien, elle est agacée et réagit de façon démesurée.





Le plus souvent, elle est insomniaque.





La nuit quand tout le monde dort, elle passe au peigne fin tout ce qui s’est passé dans la journée.





Son cerveau est en perpétuelle activité. C’est une perfectionniste.





C’est pour cela qu’elle se sent le plus souvent fatiguée et épuisée très vite.





Elle ne prend pas les choses à la légère.





-Dans sa vie professionnelle :





Elle peut faire beaucoup de réalisations mais elle est peu satisfaite. Elle est très exigeante envers ses collègues et ses collaborateurs.





Qui ont du mal à comprendre sa personnalité.





Elle a souvent peur de sortir de sa zone de confort, elle n’aime pas les risques et a extrêmement peur des échecs.





-Dans sa vie familiale :





Elle cherche à avoir le contrôle sur tout.





Elle a peur de perdre le contrôle.





Si elle a des enfants, elle a tellement peur de rater leur éducation que ses enfants sont sous pression.





Elle est à la recherche du meilleur sur tout.





-Dans sa vie sentimentale :





Elle est fidèle et a tendance à faire beaucoup de sacrifices pour le couple.





Elle abandonne rarement parce qu’elle a besoin de sécurité, d’assurance et d’attention.





Elle aime partager mais exige le retour de l’ascenseur.





Elle n’aime pas les disputes mais c’est en cas de dispute qu’elle expose toutes ses frustrations et elle ne va pas y aller à demi-mesure.





Elle aime passionnément parce qu’elle est toujours dans son maximum.









“La méditation, le sport, le yoga qui peuvent aider la personne à mieux évacuer ses émotions”





Comment vivre cette sensibilité plus haute que la norme dans une société où montrer ses émotions est presque tabou ?





Il faut déjà comprendre que ce n’est pas une maladie. Et que c’est tout à fait normal de ressentir les émotions de façon excessive surtout si on a évolué dans un environnement tendu, stressant ou avec des parents qui étaient trop exigeants.





Aussi il faut noter que certains domaines peuvent amplifier cette sensibilité comme le domaine de la musique, de l’art qui demandent en général de développer ses émotions pour être plus créatif (ve) .





Il existe aussi des outils comme la méditation, le sport, le yoga qui peuvent aider la personne à mieux évacuer ses émotions.





L’hypersensibilité influe aussi sur la vie de couple, les rapports avec l’entourage ou encore les relations avec les autres. Que préconisez-vous à ceux qui ne connaissent pas cette singularité ?





Oui la problématique avec une personne hypersensible est le fait qu’il est très compliqué de communiquer avec elle. Il suffit de dire une phrase de travers et c’est le drame. Les personnes qui vivent avec elle doivent comprendre sa façon de percevoir les choses. Surtout pour l’aider à surmonter ses moments de crise, de lui laisser du temps pour rebondir. Elle a besoin de plus de temps qu’une personne moyennement sensible. Elle a tendance à étouffer son (sa) partenaire sans s’en rendre compte, elle est paranoïaque et prend tout sur elle. Dans L’intimité, à cause de son état émotionnel un peu tendu, son (sa) partenaire peut avoir du mal à déclencher le désir chez elle. Et elle a souvent des blocages à ce niveau. Le plus souvent, elle a besoin de plus de temps que la normale.





L’hypersensible ne vit pas en autarcie. Que lui préconisez-vous pour vivre facilement cette singularité ?