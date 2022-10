Hypertension artérielle : Plus de 250 000 mesures de la pression artérielle et plus de 6 000 diagnostics réalisés par le programme Healthy Heart Africa

Healthy Heart Africa (HHA), diagnostic de l'hypertension artérielle

Plus de 250 000 mesures de la pression artérielle ont été effectuées par le programme Healthy Heart Africa (HHA) d’AstraZeneca, depuis sa mise en œuvre au Sénégal en 2021. Le programme travaille en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale pour renforcer le système de santé par la prévention et le contrôle des maladies cardiovasculaires (MCV).





HHA contribue à la mise en place de systèmes de santé résilients pour les soins de santé liés à l’hypertension, par la mesure gratuite de la pression artérielle, par le renforcement de la prise en charge et des soins à travers la formation des prestataires de soins, ainsi que par la fourniture de matériel d’éducation et de sensibilisation sur l’hypertension, ses symptômes et ses facteurs de risque.





Au Sénégal, le HHA est mis en œuvre par le Programme de soins de santé primaires et l’équipe des maladies non transmissibles de l’ONG PATH.





L’hypertension est une cause majeure de décès prématuré dans le monde. Au Sénégal, on estime que près de 30 % de la population souffre d’hypertension, bien que la plupart du temps non traitée, avec un taux de contrôle de seulement 8 %.





Depuis son lancement en 2021, le programme a permis de réaliser plus de 250 000 mesures de la pression artérielle et de confirmer plus de 6 000 diagnostics d’hypertension.