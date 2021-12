Inauguration de la Maison des accompagnants du Service neurologie de l’hôpital Fann : Un joyau offert par la fondation Sonatel

Inauguration de la maison des accompagnas à Fann

Le secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Alassane Mbengue, a procédé, ce mardi 7 décembre, à la cérémonie d’inauguration de la Maison des accompagnants, au nom du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en présence du chef du Service neurologie, le professeur Amadou Gallo Diop, et de l’administratrice de la fondation Sonatel.





Il s’agit d’une infrastructure d’une valeur de 200 millions de francs Cfa, réalisée par la fondation Sonatel, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Cette maison, composée de plusieurs chambres, va permettre aux accompagnants de malades de se reposer le temps de la durée du traitement de leur patient. Un ouf de soulagement pour ceux qui viennent souvent des régions pour des rendez-vous à Fann.





«J’exprime mes sincères remerciements au président du Conseil de la fondation Sonatel pour sa présence et pour cette belle réalisation qui illustre une nouvelle fois la qualité du partenariat entre la Sonatel et le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





«Cette infrastructure a été réalisée dans les délais prescrits, avec une qualité irréprochable. Elle est équipée d’un matériel de dernière génération. Je voudrais saluer l’énorme travail de coordination effectué par Madame l’Administratrice de la fondation.