Interdictions de certains vasoconstricteurs: Voici quelques astuces naturelles contre le rhume

Le 22 octobre dernier, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a déconseillé la prise de certains vasoconstricteurs, comme Nurofen, Actifed, Humex Rhume ou Dolirhume alors que c’est la saison des rhumes.







Depuis l’interdiction de ces médicaments susceptibles de provoquer des accidents cardiaques et cérébraux, nombreux se demandent quelles autres alternatives pour stopper le rhume. Il existe pourtant des astuces naturelles sans effets secondaire néfastes comme les huiles essentielles.





Elles sont réputées meilleures contre les infections hivernales comme le rhume grâce à leurs propriétés antiseptiques, antibiotiques, antivirales, anti-inflammatoires et décongestionnantes. Elles favorisent le confort respiratoire grâce à leurs principes actifs permettent également de booster l'immunité pour aider l’organisme à lutter contre les virus.





Pour soigner le rhume et les maux de gorge , ces astuces naturelles appelées également « recettes de grand-mère » sont d’une efficacité redoutable.





Par exemple, l'huile essentielle de laurier. Riche en cinéole, elle aide à expulser le mucus en cas de congestion. Mélangée avec de l'eau, les vapeurs aromatiques( inhalation) soulageront les voies respiratoires.





Les infusions de thym avec du jus de citron et du miel, à boire bien chaud, sont aussi très efficaces.





Il est également possible de faire des inhalations d’eau chaude additionnée d’une huile essentielle telle que la lavande, l’arbre à thé, l’eucalyptus.





Le sirop fait maison est aussi un bon remède.





Pour la recette, il faut un oignon piqué de clous de girofle que l’on fait cuire dans un peu d’eau. Ensuite, on passe au mixeur (sans les clous), on ajoute 1 cuillère à soupe de miel et un peu de jus de citron, si nécessaire, pour ajuster la texture qui doit être celle d’un liquide épais. Ce n’est pas très bon dans la bouche… mais un excellent remède.





L'huile essentielle de romarin est la plus anti-infectieuse. Riche en cinéole, alpha-pinène, beta-pinène et camphre, elle a des propriétés expectorante, mucolytique et bactéricide qui seront très utiles pour décongestionner et libérer les voies respiratoires. Elle peut être utilisée par voie cutanée avec de l'huile végétale à appliquer sur le thorax et le haut du dos ; et/ou en synergie avec l'eucalyptus.