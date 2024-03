Jeûne et sport : 7 conseils pour le Ramadan

Il est important de commencer par un réveil musculaire doux et progressif.

La pratique du sport ou d’une activité physique juste avant le Ftou (L’iftar en arabe : ?????, également ftour ou ftor dans les dialectes maghrébins est le repas qui est pris chaque soir par les musulmans au coucher du soleil pendant le jeûne du mois de ramadan, ndogu en wolof, ndlr) est-elle sans risque ?

« Le corps en état de jeûne se trouve contraint de rechercher de l’énergie dans ses réserves pour les transformer en énergie utilisable. Cette transformation entraine la formation de déchets, qui devront être éliminés. A cela, s’ajoutent les conditions du milieu environnant (climat, travail, effort physique,…) » Dr. Ahmed ELMAHMOUDI, spécialise en médecine du sport, Maroc.

Il est déconseillé de faire du sport à cette période si vous n’avez jamais pratiqué avant le ramadan. Si vous êtes déjà un sportif vous pouvez continuer vos entraînements à condition d’être plus attentif à votre corps que d’habitude. Pas d’excès !!!! L’activité physique modérée est bonne pendant le ramadan.

2. Boire beaucoup d’eau