Journée de consultations gratuites à Sedhiou : L'Assistance médicale au chevet de 600 patients

L'association Assistance médicale a démarré, ce dimanche, la journée de consultations gratuites en faveur des populations. Les locaux du lycée Ibou Diallo de Sedhiou, qui abritent ces consultations, ont été très tôt ce matin envahis par une foule de patients venus se faire consulter.

Selon le docteur Farba Diallo, les pathologies les plus fréquentes sont l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome de la grippe et les maladies gastriques. A en croire le Dr Diallo, en dehors de cette journée de consultations gratuites et de don de médicaments, certains patients ont besoin de suivis rapprochés.





Cette oeuvre caritative est l'œuvre du directeur général du Grand Théâtre national, du directeur général de la Sapco, du directeur de cabinet du ministre de la Santé et du docteur Annette Seck Ndiaye, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l'extérieur.