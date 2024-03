Journée mondiale de la santé buccodentaire : Au Sénégal, plus de 76 % de la population sont touchés par les affections

À travers le thème "Une bouche heureuse… Un corps heureux", il s’agit de donner aux personnes les connaissances, les outils et la confiance nécessaires pour garantir une bonne santé buccodentaire. Dans ce sillage, les individus sont invités à agir personnellement, les écoles et les groupes de jeunes à proposer des activités d'apprentissage sur la santé buccodentaire, les professionnels de la santé buccodentaire et la communauté des soins de santé au sens large à éduquer les populations qu'ils servent. Les gouvernements et les décideurs politiques sont appelés aussi à défendre une meilleure santé buccodentaire pour tous.







Au Sénégal, les affections buccodentaires touchent plus de 76 % de la population adulte avec des répercussions négatives sur le bien- être. Il devient ainsi impératif de renforcer la politique de promotion de la santé buccodentaire. Pour ce faire, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à travers un communiqué rendu public, mise sur des stratégies de prévention au sein de la communauté, mais aussi une amélioration de l’accessibilité à des soins de qualité.









Encore des défis à relever









Des défis restent encore à relever en dépit de ces avancées. Il s’agit, entre autres, du déficit de sensibilisation de la population relative aux méthodes de prévention, du financement des activités de la santé buccodentaire, de la qualité des données de routine et de surveillance de qualité pour la promotion de la santé buccodentaire afin de réussir le pari de la réduction de la charge de morbidité des affections buccodentaires par des stratégies adaptées d’un bon rapport coût-efficience pour tendre vers la CSU, de l’exercice illégal de la santé buccodentaire et des pratiques dangereuses liées à la publicité mensongère entraînent de nombreuses disparités dans l’utilisation des services de soins. « Il faut renforcer la sensibilisation sur l’hygiène buccale dentaire, sur les facteurs de risque et sur les mesures de prévention des affections buccodentaires, mais aussi sur les relations santé buccodentaire et santé générale ».









Les acquis





Sur les acquis, le texte mentionne que l’État du Sénégal a accompli, depuis quelques années, des efforts considérables pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins dentaires. Et le document de citer le recrutement régulier de chirurgiens-dentistes, le renforcement des équipements dentaires (fauteuils dentaires, appareils de radiographie, autoclaves et d’unités mobiles) ainsi que l’ouverture de services dentaires dans les EPS et les centres de santé. En outre le ministère fait état d’un programme de renforcement de capacités des infirmiers-chefs de poste et des sages-femmes, pour prendre en charge l’urgence des affections buccodentaires initiée depuis 2013 et qui se poursuit dans les régions médicales.