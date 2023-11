Journée mondiale du diabète : L'hôpital régional de Sédhiou ne reçoit que des cas compliqués qui nécessitent des amputations (Directeur de la Santé)

Avec un établissement public de santé de niveau 2 doté de toutes les commodités, l'équipe composée d'un spécialiste des complications, d'un diabétologue, d'un cardiologue, du responsable du service social et du directeur de la Santé, sur instruction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, a organisé ce mardi la Journée mondiale du diabète combinée à celle de la lutte contre le paludisme.





Ce souci d'intégration et de mutualisation a bien payé, puisque les populations, à en croire le docteur Mohamed Niang, sont venues nombreuses, et ce, dès les premières heures, pour visiter les quatre stands étiquetés "Sensibilisation", "Dépistage, "Prise en charge" et "Suivi".





Le docteur Yeri Camara, Directeur de la Santé, a souhaité l'implication de tous les acteurs pour que les populations puissent profiter de ces offres à la base au niveau des postes de santé. Et de regretter que l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba ne reçoive que des cas compliqués qui nécessitent des amputations, faute de dépistage précoce.





Aussi, a-t-il exhorté les populations de ne pas attendre le dernier moment pour se rendre à l'hôpital, car, explique-t-il, la prise en charge du diabète se fait au quotidien.





Au chapitre des statistiques, ni le diabétologue ni le directeur de la Santé n'en possèdent pour l'instant. Toutefois, le Dr Camara envisage une étude aux fins de disposer du taux de prévalence régional.