Kaguitte : Une ambulance médicalisée pour faciliter les évacuations

Le village de Kaguitte, dans la commune de Nyassia, jadis frappé par le conflit et déserté par sa population, a retrouvé progressivement la vie d'avant. Mais la prise en charge sanitaire de certains cas graves et les évacuations sanitaires sont plombées par l’absence d’ambulance.







Cela sera désormais un mauvais souvenir, avec la dotation d’une ambulance médicalisée qui va faciliter l'évacuation des malades des quatre villages que polarise Kaguitte et les villages frontaliers de la Guinée-Bissau qui viennent en consultations au poste de santé de Kaguitte, a révélé le sous-préfet de Nyassia.





Moussa Aly Ba salue ce geste qui va encourager davantage les autochtones à reprendre le chemin du retour à Kaguitte, après des années d’exil. La réalisation d'infrastructures sociales de base et leurs équipements favorisent aussi le retour des populations dans leur terroir.

Le sous-préfet de révéler "qu'avec les accouchements, il arrive que l'équipe du poste de santé l'appel vers 4 h ou 5 h du matin pour disposer d’un véhicule" pour une évacuation.





De ce fait, cette ambulance médicalisée va permettre d'évacuer les cas compliqués en toute sécurité et sans problème, et sauver aussi des vies à Kaguitte, selon Moussa Aly Ba.





Pour se faire, il va falloir une bonne gestion de cet outil. En cela, la ministre conseillère Aminata Angélique Manga, qui a remis les clés de l’ambulance, a fait comprendre que "l'ambulance n'est ni un transport en commun des personnes ni de marchandises".