Kédougou enregistre un taux de Couverture Maladie Universelle de 38,33% : Les sociétés minières et les collectivités territoriales invitées à soutenir les mutuelles de santé

La région de Kédougou affiche un taux de Couverture Maladie universelle (CMU) de 38,33% de la cible et un taux de pénétration de 61,69%. Un résultat à améliorer selon le chef du Service régional de l’Agence de la CMU à Kédougou, Philipe SAMBOU.

Il intervenait dans le cadre d’une journée de partage d’informations sur la CMU avec les correspondants de presse de la région de Kédougou, qui dispose d’une union régionale des mutuelles de santé, de trois mutuelles de santé départementales (Kédougou, Salémata et Saréya) et de 19 antennes communales, effectivement installées à la faveur des réformes entreprises par la CMU.





Il en ensuite informé les journalistes de la mobilisation de 1 166 541 365 FCFA pour la région de Kédougou de 2015, date de création de l’Agence à 2022, dont plus de 600 millions FCFA destinés aux structures de santé de la région.





Venu assister à la rencontre, Aly FALL, Conseiller technique en charge des Médias et des Relations publiques a invité les correspondants de presse à jouer leur partition dans le développement du programme dans la région. Il a en effet suggéré aux hommes des médias et aux organisations mutualistes de mener ensemble le plaidoyer auprès des collectivités territoriales et des sociétés minières, dans le cadre de la RSE, pour renforcer l’appui aux mutuelles de santé en leur construisant des sièges adaptés par exemple ou encore en leur dotant de logistiques roulantes, pour leur faciliter le travail au niveau opérationnel.





A noter que Kédougou fait partie des neuf (9) régions qui reversent désormais les enfants âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes dans les mutuelles de santé, dans le cadre du projet ISMEA. Le processus de reversement est en cours et va se poursuivre jusqu’en 2024, selon le chef du Service de la CMU dans la région, Philipe SAMBOU.