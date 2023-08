Kédougou/Santé : Ousmane Sylla équipe les Structures Sanitaires de 32 Lits médicalisés pour un coût global de 15 Millions

Le maire de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, par ailleurs Directeur Général de Dakar Dem Dikk (DDD) et président du Force Citoyen pour le Progrès (FCP) vient de traduire matérialiser une de ses promesses de campagne par cette forte dotation d’équipements médicaux, notamment 32 lits médicalisés pour les hospitalisations, estimés à une valeur de 15 millions de FCFA.





La cérémonie de remise s’est tenue dans les locaux de l’hôtel de Ville ce mercredi 09 août 2023, en présence des services techniques, conseillers municipaux et délégués de quartiers.





Abdou Malick Déme, superviseur des soins de santé primaire à la direction régionale de la santé, a exprimé toute sa satisfaction à l’endroit du maire de la commune. Il précise que cette dotation va significativement contribuer à la bonne prise en charge des malades. Il a rassuré que la mise en place suivra dans les prochains jours et que ces lits seront utilisés à bon escient. Il remerciera le maire pour ses multiples efforts dans le domaine de la santé.





Dans sa prise de parole, le premier magistrat de la ville Ousmane Sylla a chaleureusement remercié le personnel médical et affirme que les questions de la santé constituent des priorités. À cette occasion, il a remercié ses partenaires depuis la France et les ministères de la santé et celui des finances qui l’ont accompagné à mettre cet important lors de matériel à la disposition des structures sanitaires pour améliorer les conditions de prise en charge des patients. « Nous avons réceptionnés aujourd’hui trente-deux lits médicalisés pour améliorer les conditions de santé des patients de la ville de Kédougou. Nous pensons qu’il faut mutualiser les moyens surtout quand ça concerne la santé », a déclaré Ousmane Sylla, maire de ville de Kédougou.