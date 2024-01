La Première Dame Marième Faye Sall, Marraine du Centre Hospitalier Régional de Fatick

Le Centre Hospitalier Régional de Fatick porte désormais le nom de Mme Adja Marième Faye Sall, Première Dame du Sénégal. Une marque de reconnaissance des populations et du Conseil d’administration de l’hôpital, pour ses nombreuses actions sociales.





La cérémonie de dénomination a été présidée ce lundi 08 janvier par le Président de la République, Macky Sall, en présence du Premier ministre, des élus locaux, des autorités administratives, du personnel hospitalier et des autorités religieuses et coutumières.





Dans son intervention, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale a magnifié les actions de la marraine. Une dame de cœur et de conviction, dont les actions quotidiennes sont orientées vers le mécénat et l’accompagnement social des groupes vulnérables mais surtout la prise en charge des frais médicaux de malades démunis ou qui ont besoin parfois d’une évacuation sanitaire.





Rappelant la vision du Président Macky Sall consistant à assurer « Un Sénégal où tous les individus, tous les ménages et toutes les collectivités bénéficient d’un accès universel à des services de santé et d’action sociale de qualité sans aucune forme d’exclusion », Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a ainsi évoqué le relèvement du plateau techniquede l’hôpital.





En vue de relever les capacités de prise en charge des services d’accueil des urgences, du bloc opératoire, de la réanimation, de la maternité et de la néonatologie, des équipements d’une valeur de 400 millions de FCFA ont été mis à la disposition du Centre Hospitalier Régional Adja Marième Faye Sall. Et d’ici quelques semaines, il est prévu le démarrage des travaux de construction d’un centre de diagnostic et d’imagerie médicale.





Grâce à ce centre, l’hôpital disposera d’un appareil d’angiographie qui va assurer la prise en charge complètedes pathologies cardiaques, d’une IRM et d’un Service d’Accueil des Urgences aux normes.





Et pour renforcer l’accessibilité financière, la subvention de l’hôpital sera portée à 450 Millions de F CFA, soit une augmentation de 150 millions de F CFA à compter de cette année 2024.





Dans ce cadre, le plateau technique de la région de Fatick a aussi été renforcé.





En effet, pour une meilleure prise en charge des urgences, 10 ambulances et 2 vedettes médicalisées ont été mises à la disposition de la région, en plus de la construction et de l’équipement du centre de santé de Passy, la réhabilitation, l’extension et le relèvement du plateau technique du centre de santé de Diofior.





Aussi, les centres et postes de santé ont été renforcés en équipements complémentaires (appareil d’échographie, table opératoire, etc.).





Pour rappel, la marraine Marième Faye Sall, à travers sa Fondation « Servir le Sénégal », a toujours fait preuve d’empathie et de sociabilité sans commune mesure envers les personnes vulnérables.





Entre autres missions, « Servir le Sénégal », depuis plus d’une décennie s’est attelée à





favoriser toutes les actions sociales en faveur des populations fragilisées et démunies et encourager les associations, les Organisations Non Gouvernementales ainsi que les initiatives privées au profit de ces communautés.





A travers un soutien médical aux plus défavorisés, notamment en matière d’hygiène et de prévention, un renforcement des équipements des établissements hospitaliers ou sanitaires pour un meilleur accès aux soins,la Fondation visait également la promotion économique et sociale des Sénégalais et l’avènement d’un Sénégal de prospérité et de bien-être.