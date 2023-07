La santé par le ‘’microbiote’’ : Une approche thérapeutique innovante lancée au Sénégal ce jeudi

Le «microbiote» est un écosystème vivant qui tient un rôle physiologique réel pour l’organisme humain. Deux innovations majeures, la biologie moléculaire et la bio-informatique ont permis cette découverte. En effet, tout notre être est empreint de microbiote, c’est une règle universelle. Une nouvelle approche thérapeutique, la santé par le microbiote sera lancée ce jeudi au Sénégal et pilotée par les laboratoires Biose. Au Sénégal, après le lancement de la solution dans 12 pays africains, des autorisations de mise sur le marché sont acquises. Officiellement, notre pays va adopter l’approche ce jeudi. Elle va impliquer tous les professionnels de santé, les experts au niveau international.





«Aujourd’hui, on a une matière issue de notre propre corps. Il ne sera plus nécessaire d’aller chercher une matière ailleurs, rien ne peut être en phase avec notre propre corps que notre propre microbiote. Et on sait déjà beaucoup de ce micro biote solutionne déjà plusieurs pathologies. La cause réelle de la pathologie pourra ainsi être soignée en changeant par ricochet, l’idée qu’on a de la maladie», a expliqué Joël Comparé directeur de Résidence Santé, une société qui fait la promotion des solutions microbiotiques dans le monde pendant la conférence de presse qui a précédé l'événement. Il note que la santé soigne beaucoup de symptômes. Mais cette nouvelle approche va être une médecine beaucoup plus douce pour notre corps.









Sur l’effectivité de cette approche, il signale qu’aujourd’hui, il travaille juste avec un laboratoire français. Mais dans le futur, tous les laboratoires qui vont développer des solutions micro biotiques issues du microbiote essentiellement seront impliqués. Et de préciser : «Il existe des solutions micro biotiques issues du monde animal, végétal. Aujourd’hui, on s’est concentré sur des solutions micro biotiques issues du microbiote humain.».





Le microbiote, explique-t-il, c’est 40 000 milliards de micro-organismes vivants qui vivent dans nos muqueuses. Ils vivent dans la cavité buccale, nasale, intestinale. Et si on veut considérer une frontière de l’organisme, ce sera cette muqueuse. C’est cette partie où l’on a des échanges avec le monde extérieur lorsqu’on va manger, se reproduire ou lorsqu’on va toucher quelque chose. Et comme toute frontière, c’est lors de ces échanges-là notre que corps est contaminé. Donc la première barrière de notre immunité c’est le microbiote humain.





Sur la même veine, Pape Samba Camara explique qu’il est constaté que les enfants qui vivent dans les appartements par exemple sont moins résistants que les enfants qui vivent dans les grandes maisons. «Le contact avec le microbiote renforce l’immunité».