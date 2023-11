“Mieux vaut vivre dans la pauvreté que sans sexe”: Les confidences détonantes d’hommes et de femmes sur leur vie intime

Tout devait être parfait pour elle. Malheureusement, cette vie idéale au sein d'un couple n'a duré qu'un instant.





Ramatoulaye Niang, ex-femme d'un chargé de mission d'un ministre, a divorcé car elle ne se sentait pas épanouie sur le plan sexuel. Son mari n'avait pas de temps pour elle, mais seulement pour les missions qui rapportaient de l'argent





. Entre une vie de luxe et une abstinence imposée par l'absence, Ramatoulaye a choisi de partir. "Je vous dis que l'argent seul ne peut pas retenir une femme dans un foyer. Je suis divorcée car mon mari ne parvenait pas à satisfaire mes besoins sexuels, même s'il était riche. Sur le plan financier, tout allait bien. Mais cette vie de luxe ne suffisait pas à mon épanouissement. Il me manquait quelque chose, et c'était le sexe. Je suis convaincue qu'il vaut mieux vivre dans la pauvreté que de vivre sans sexe. En tant que femme, j'ai des désirs sexuels et je dois pouvoir les satisfaire", explique la dame. Elle était prête à supporter la pauvreté plutôt que d'être privée de sexe. Elle était encore plus exigeante car son mari n'était pas atteint d'impuissance sexuelle. « J'ai besoin d'un homme à mes côtés qui parvienne à me satisfaire au lit tous les jours même s'il est pauvre. C’est mille fois mieux qu'un homme qui n'a pas le temps pour sa femme », fulmine-t-elle.





La vie en couple est le lieu où l’adage qui dit que l’argent ne fait pas le bonheur prend tout son sens. C’est une conviction de Ramatoulaye.





"Vous savez la femme ne demande juste que ça pour son bonheur. Si elle n'est pas épanouie sexuellement, je ne pense pas que l'argent pourrait la satisfaire. Le sexe vaut mille fois mieux que l’argent dans un couple. Ces moments forts, intimes et réciproques qu’on partage avec nos maris contribuent largement au renforcement des liens entre l'homme et la femme, mais aussi à prolonger la durée de vie d'un couple. Il faut satisfaire les désires sexuels de la femme car si vous ratez cette étape, c’est fini », plaide Ramatoulaye. Chez-elle, le sexe prime sur tout dans la vie d’un couple.





« Je ne vous le cache pas. Je peux tout supporter la pauvreté, la souffrance, mais pas la privation du sexe, cela ne passe pas. La femme a besoin du sexe pour son épanouissement. Chose que je n’ai pas la chance d'avoir dans mon ménage d'où mon divorce", livre-t-elle sans gêne.





Pour ne pas commettre un péché en pratiquant l’adultère, elle a préféré divorcer. Elle s’est mariée durant 7 mois sans avoir de relations sexuelles.





"Tout le temps en voyage, en séminaire entre autres. Quand on se retrouve, ce sont des alibis comme quoi qu'il est fatigué alors que j’avais des désirs sexuels. Il priorisait beaucoup plus l'argent que le sexe. Il peut dépenser 500.000 de francs CFA par jour. En revanche, ce n’était pas l'argent qui m'intéressait. J'avais besoin de lui. Et tout le temps, il m’en privait. En plus, ce qui me choquait le plus, j'étais au courant que mon mari couchait avec d'autres filles. J'avais des retours. C'est pourquoi ça ne le dérangeait pas de rester des jours sans coucher avec moi », révèle la dame.





A-t-elle pensé à des expédients pour pimenter sa vie de couple morose ? “Lorsqu’on a reçu une bonne éducation et lorsqu’on a été élevé dans la dignité, on ne peut pas se permettre certaines choses”, clame-t-elle.





Sexe et argent, ces piliers des couples





Certes, l’argent ne fait pas tout le temps le bonheur d’un couple mais une union peut aussi voler en éclats à cause de l’infortune. C’est une réalité étayée par le Dr Ndiaye, un médecin dentiste officiant dans une clinique sise à la VDN. « L’argent et le sexe sont complémentaires au sein d’un couple », indique-t-il avant de lâcher : " Le sexe, c'est d'ailleurs l'élément de base pour l'épanouissement d'un couple. Mais l'argent aussi est essentiel. Les deux sont donc complémentaires pour la réussite d'un couple".





Sa narration est construite autour des arguments qui tiennent la route. Le dentiste remplit son rôle de chef de ménage à tout point de vue, à l'entendre. " Je fais de mon mieux pour la satisfaire sexuellement. Je fais très bien l'amour. Elle est épanouie sexuellement, mais l'épanouissement sexuel à lui seul ne suffit pas pour que les choses marchent dans un couple. Après cet épanouissement sexuel, il y a aussi l'aspect financier. La femme n'est pas une esclave sexuelle qu'on use et jette sans entretien », esyime le dentiste. Il ne lésine pas sur les moyens pour entretenir sa femme afin qu’elle se maintienne. Le couple qui a célébré son 5ème anniversaire tient grâce à deux faces d’une même monnaie : le sexe et l’argent.





« Si on ne satisfait pas une femme financièrement même si tu parviens à le faire au lit, c’est zéro. Ça ne sera pas visible. Il faut forcément les deux pour un épanouissement et une réussite totale dans un couple », laisse-t-il entendre avec un air très sérieux.





Le jeune médecin de 34 ans dit ne pas comprendre le comportement de certains hommes qui priorisent la satisfaction de leurs besoins sexuels, tout en jetant aux poubelles l'aspect financier.





"Qu'on se dise la vérité, tu ne peux pas être sur ta femme chaque nuit et qu'en retour tu ne parviennes même pas à satisfaire ses besoins financiers. La nuit tu es au volant et le jour quand la femme te demande de l'argent tu dis que tu n'as pas », crache-t-il.





Le médecin se pose des questions relatives à la prise en charge de la grossesse et de sa femme lors de l’accouchement et après l’arrivée d’un nouveau-né.





“Supposons qu’un homme qui n'a que son sexe pour satisfaire sa femme, si la femme tombe enceinte, ce sont des difficultés financières qui s’accumulent car il n'arrivera même pas à couvrir les frais médicaux de sa femme, et après ça c'est l'enfer, parce que le couple se retrouve par exemple avec 06 ou 07 enfants qu'ils ne peuvent pas nourrir », explique-t-il. De cette situation pourrait naître de la débrouillardise, des frustrations et même le divorce peut s’ensuivre.





Pauvre mais efficace





L’inverse atteste la centralité de la satisfaction de la libido au sein d’un couple. Dans le quartier populaire de Pikine, Abdou Fall, un maçon se débrouille pour nourrir sa famille. Ce père de trois enfants compense sa modeste situation par son assurance au lit. « Je n'ai pas d'argent mais cela n’impacte pas sur ma vie conjugale car j’ai la santé qui me permet d’assurer au lit. C’est ce qui la rend heureuse et épanouie. Le sexe, c’est essentiel pour tenir sa femme », conseille le mécanicien.





Ce dernier est convaincu que les couples qui ne durent pas c’est à cause d’un déficit de satisfaction des désirs sexuels de la femme.





"L’argent seulement ne suffit pas pour tenir une femme. Il faut être capable de répondre à ses désirs : de bien la satisfaire au lit. Moi en tout cas, je me débrouille. Je n'ai pas d'argent mais avec le peu que je gagne, je parviens à satisfaire ma femme parce que pour elle c'est le sexe qui compte avant l'argent », rapporte-t-il.





Le couple est à son sixième anniversaire de mariage. Trois enfants sont nés dans le cadre de cette union et il y a “zéro problème”, à entendre le maçon. « Je vous jure, je ne lui donne pas beaucoup d’argent pour la dépense familiale, mais elle se débrouille très bien avec et ne me demande pas plus. C'est le secret, l'ingrédient qui a fait la durée de notre couple. On s'entend très bien », laisse-t-il savoir

Adja, pour sa part, estime que l’argent et le sexe sont d’égale importance. “La preuve, si les deux conjoints ne mangent pas à leur faim, ils ne pourront pas satisfaire leurs besoins sexuels”, glisse-t-elle.





« Nous devons manger, boire, dormir, être sous un toit, payer l’eau et l'électricité, en résumé la dépense quotidienne et tout cela nécessite de l’argent. La vie est chère donc même pour se soigner il faut de l’argent. Il y a le minimum dans un couple. Et pour tout cela, il est obligatoire d’avoir de l’argent pour pouvoir mener une vie comme il se doit », concède Adja. Elle peut rester 15 jours sans faire l’amour.





Le sexe n’est pas le plus important dans leur couple. Toutefois, elle avoue qu’une de ses amies a divorcé parce que son époux n’était pas dans les dispositions de répondre à ses besoins sexuels.