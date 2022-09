Le Conseil de réglementation de l’ARP officiellement installé

C’est sous la présidence de Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale que la cérémonie s’est tenue. Fort de neuf membres, cet organe de délibération de l’Agence pour la Réglementation Pharmaceutique est investi de pouvoirs pour agir en toutes circonstances, au nom de l’ARP dans le cadre de ses missions de réglementation et de régulation du secteur pharmaceutique.





Dans son discours, madame le ministre a rappelé que cette nouvelle agence qui est née de la fusion de la Direction de la Pharmacie et du Médicament et du Laboratoire national de contrôle des médicaments, répond de la volonté du Chef de l’Etat d’aller vers la souveraineté pharmaceutique nationale, à travers notamment la mise en place d’une structure de réglementation forte dotée de capacités humaines, techniques et financières nécessaires.

L’ARP, dira Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, traduit également l’engagement du Sénégal à respecter les directives de l’Union Africaine concernant les médicaments et produits essentiels.





Comme spécifié dans le décret 2022-824 portant sa création, l’ARP a pour mission de mettre en œuvre les fonctions réglementaires dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale, de contrôler le secteur pharmaceutique et de veiller au respect des lois et règlements dans les domaines relevant de sa compétence.





Elle est également chargée du suivi de la politique et des programmes dans ce domaine de la pharmacie, du médicament et des autres produits de santé. L’ARP est aussi chargée d’élaborer les projets de textes et de veiller à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant les domaines suivants :





- La pharmacie ;

- Le médicament et les autres produits de santé, notamment les vaccins ;

- Les laboratoires d’analyses de biologie médicale ;

- Les laboratoires d’ essai et d’étalonnage ;

- Les essais cliniques ;

L’ARP met en œuvre l’ensemble des fonctions réglementaires pharmaceutiques qui concernent notamment :

- L’homologation des médicaments et autres produits de santé ;

- L’inspection des établissements pharmaceutiques, des laboratoires d’analyse de biologie médicale, des laboratoires d’essai et d’étalonnage, des sites d’essais cliniques relatifs aux médicaments ;

- Les vigilances et la surveillance du marché ;

- Le contrôle de la qualité des médicaments et autres produits de santé

- L’octroi des licences pharmaceutique ;

- Le contrôle de la publicité et de la promotion des médicaments er autres produits ;

- La lutte contre l’exercice illégal de la pharmacie ;

- La lutte contre le marché illicite des médicaments t des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés ;

- Le système d’information pharmaceutique et la sécurisation ;