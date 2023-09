Le ministère de la Santé outille son personnel

Il s’agit pour cette première session d’un renforcement de capacités du personnel de la Direction de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE). L’initiative sera démultipliée selon le Directeur de cabinet du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Monsieur Serigne Mbaye, venu présider cette session de formation au nom de Madame le Ministre de la santé et de l’Action sociale. L’objectif est d’amener ainsi le personnel du MSAS à avoir une meilleure connaissance de l’organisation administrative du Sénégal et des principes du service public, d'une part, et de revisiter les règles et principes de la déontologie et de l'éthique au sein de l'administration publique. Ainsi pendant trois jours, les participants vont échanger avec le Préfet Abdou Aziz Diagne, formateur à l’École nationale d’Administration (ENA) autour de deux thèmes .