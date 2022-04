Santé : Le SAMES décrète une journée « sans blouse » ce jeudi

Les blouses blanches ne décolèrent pas après la vague d’indignation qui a suivi le décès de Astou Sokhna à l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Dans un communiqué, le SAMES dénonce une volonté de « ternir l’image et la dignité des agents de santé » à travers un « comportement inexplicable de l’Etat du Sénégal, de certains organes de presse et d’une partie de la population ».