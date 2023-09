Le sport permet-il d'augmenter la libido ?

Peut-on agir sur un désir sexuel en perte de vitesse en courant ou en nageant plusieurs fois par semaine ? Les réponses de trois expertes.





Chacun s'accordera à assurer que le sport permet de se sentir bien, de mieux gérer le stress, de s'apaiser. Alors qu'une récente étude publiée en août dans la revue Journal of sexual medicine a observé les effets positifs du sport sur les dysfonctions sexuelles et l'excitation, une question se pose. L'exercice physique est-il le meilleur allié de la libido ? La médecin sexologue et andrologue Michèle Pujos-Gautraud, la psychologue et sexologue clinicienne Magali Croset-Calisto, ainsi que Michèle Larue, auteure d'Osez booster votre libido et documentariste, nous donnent leurs réponses.







Hormones du plaisir et meilleure estime de soi







Pour la médecin Michèle Pujos-Gautraud, la réponse est simple : "Le sport "raisonnable" est bon pour la santé, donc bon pour la libido". Par "raisonnable", la médecin entend une pratique modérée, à savoir des séances de 30 minutes à 1 heure, deux à quatre fois par semaine.





En plus d'optimiser notre santé, le sport entraîne un savant jeu d'hormones, bénéfique au désir. Dès 30 à 40 minutes d'effort, notre organisme sécrète des endorphines, appelées également hormones du plaisir. "Ces endorphines améliorent la libido et permettent de lutter contre le stress, l'une des premières causes de la baisse de l'activité sexuelle", décrit la sexologue Magali Croset-Calisto.





"Une pratique sportive régulière génère assurément des sensations de bien-être, garantes d'une estime de soi avérée et d'un épanouissement sexuel renforcé", ajoute la sexologue. Se sentir tonique et désirable alimente l'estime de soi et aide à être bien dans son corps.





Prise de conscience de son corps





En plus d'améliorer l'estime de soi, faire du sport régulièrement permet de mieux connaître son corps, de découvrir de nouvelles sensations. "On prend conscience de son corps quand on fait des choses avec", commente l'auteure Michèle Larue. En faisant davantage connaissance avec soi, "on peut obtenir une meilleure qualité du rapport sexuel", ajoute Michèle Pujos-Gautraud. Savoir ce qui nous procure du désir ou non, en parler et le demander au (ou à la) partenaire.





Bon à savoir : si l'envie de faire du sport à deux se présente, mieux vaut ne pas hésiter très longtemps. D'une part, les deux partenaires bénéficient des effets sur leur désir, et d'autre part la complicité ne s'en trouve que renforcée.





Attention au trop plein





"Chez les hommes, on s'est aperçu qu'il y avait des troubles de l'érection parmi les marathoniens. En s'entraînant énormément, leur taux de testostérone (hormone sexuelle présente chez les hommes et les femmes) chutait", constate la médecin Michèle Pujos-Gautraud. En cause ? Les entraînements intensifs ou longs, qui demandent aux muscles de consommer toute la testostérone présente dans le corps.