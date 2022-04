Lèpre : Les villages de recasement désormais membres des collectivités territoriales

«Si nous continuons de les appeler 'villages de recasement', nous risquons de verser dans la stigmatisation. Il y a beaucoup d’évolution et il faut prendre en compte ces aspects. C’est d’ailleurs pour cette raison que le projet de loi abrogeant la loi n°76–03 du 25 mars 1976, relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés, abrogeant la loi, a été adoptée en Conseil des ministres. Il s’agit d’organiser la réinsertion», selon le ministre de la Santé et de l’Action sociale.