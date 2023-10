Les femmes du programme PUMA sensibilisent contre le cancer

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, les femmes du PUMA ont organisé une journée de sensibilisation. Presque tout le personnel a participé à cette journée initiée par la cellule genre et soutenue par le Coordonnateur national du PUMA. Cette mobilisation sociale au profit des malades permet de collecter une somme et de renouveler le soutien moral des agents du PUMA.





Au nom du personnel , la responsable de la cellule genre , Mme Aminata Sy a salué le soutien inconditionnel du coordinateur national. Elle a aussi plaidé pour la prévention en faisant régulièrement le dépistage et des tests. De nombreuses actrices de la lutte contre le cancer dépendant du ministère du développement communautaire ont pris part à la rencontre de sensibilisation et de plaidoyer dont une délégation venue de Promovilles et de l'agence nationale de la couverture maladie universelle.





La responsable de la cellule genre du ministère du développement communautaire a particulièrement salué le concept initié par le PUMA et intitulé,"ordonnances de l'espoir". C'est pour elle , une manière de participer de manière dynamique à la lutte contre le cancer. Elle a rappelé aussi que le PUMA à travers ses nombreuses réalisations dans les zones frontalières lutte contre les disparités socioéconomiques et participe à la promotion de l'accès aux services de santé.





Le personnel du PUMA s'est montré aussi réceptif aux messages de sensibilisation sur le cancer et à l'importance d'intégrer le dépistage et le test comme moyens de prévention. Dans son discours, le coordonnateur national du PUMA s'est avant tout félicité de l'initiative d'organiser cette journée dans le cadre de ce mois symbolique d'octobre rose, devenu un rendez-vous annuel.