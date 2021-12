Les illustrations de cet étudiant nigérian chamboulent les manuels de médecine moderne

Dessin d

Une illustration médicale d’un fœtus noir dans un utérus a provoqué un flot de réactions positives à l’égard de l’artiste et étudiant nigérian Chidiebere Ibe. L’illustration est devenue virale sur les réseaux sociaux car, pour de nombreuses personnes, c’est la première fois qu’elles voient un dessin médical représentant des personnes de couleur. Deux experts expliquent la diversité de l’imagerie médicale dans notre pays.

Ouvrez n’importe quel livre de biologie et vous verrez surtout des illustrations de corps blancs. Un fœtus blanc dans un utérus blanc, un enfant blanc atteint de la varicelle, une femme blanche qui allaite. C’est pourquoi les illustrations médicales de l’étudiant nigérian Chidiebere Ibe nous ouvrent les yeux.





Couleur de peau

Ibe veut démontrer l’importance de la diversité dans le monde médical et dans l’enseignement. “Le manque de diversité a parfois des conséquences importantes pour les étudiants en médecine et leurs futurs patients”, dit-il. “De nombreuses affections et symptômes semblent différents lorsque le patient a une couleur de peau différente. Pour cette raison, d’autres couleurs de peau devraient également être représentées.”

“Des recherches récentes ont montré que les personnes de couleur sont plus attirées par les illustrations qui incluent leur propre couleur de peau”, poursuit Ibe. “Avec mes illustrations, je veux représenter les personnes de couleur, tout en les inspirant à entrer dans le domaine médical.”

Gray’s Anatomy

“Il y a encore une forte prédominance des modèles blancs en anatomie et dans l’enseignement”, confirme le professeur Paul Herijgers, doyen de la faculté de médecine de la KU Leuven et professeur d’anatomie. “Historiquement, cela a à voir avec les origines de l’anatomie en Europe, il suffit de penser au docteur Vésale du 16e siècle, l’un des fondateurs de l’anatomie, qui vivait dans ce qui est aujourd’hui la Belgique. C’était une science qui s’appuyait alors principalement sur des corps blancs.”





Le professeur Herijgers sait aussi que cette époque est révolue. “Il est très positif qu’il y ait plus de diversité dans l’imagerie médicale. Les dessins de Chidiebere Ibe ne sont certainement pas les premiers à cet égard. Dans les nouvelles éditions des livres d’anatomie, y compris celui que nous utilisons, ainsi que de nombreuses autres universités dans le monde (Gray’s Anatomie - Le Manuel pour les étudiants), une attention particulière est accordée aux différentes couleurs de peau et origines ethniques. Par exemple, à la première page, on voit une femme blanche et un homme noir côte à côte, alors que les dessins de personnes blanches restent majoritaires.”

Dans la pratique

Pourtant, à l’université, on essaie d’en faire plus. “Vous avez peut-être entendu parler des tables de dissection virtuelles, où vous pouvez “faire défiler” un corps virtuel et le disséquer. Nous utilisons des corps de type asiatique. Il est important de refléter autant que possible la société et d’adapter le matériel pédagogique des étudiants à ce qu’ils rencontreront plus tard dans la pratique”, explique l’expert.





Enfin, le professeur souligne également l’importance de la représentation pour la médecine elle-même, comme l’avait déjà souligné Chidiebere Ibe. “Les maladies de la peau, par exemple, n’ont pas le même aspect selon le type de peau. Une infection sur une peau claire, par exemple, est repérée plus rapidement, car elle est souvent accompagnée de rougeurs. Sur une peau foncée, c’est plus difficile. Nous devons former nos futurs médecins à reconnaître et à diagnostiquer rapidement les maladies afin de mieux aider les gens, et une imagerie correcte en est un élément essentiel”.





Erika Tankam, étudiante en troisième année de médecine à l’université de Gand et membre d’Afromedica, une organisation d’étudiants qui vise à ouvrir le débat sur la diversité et la discrimination dans les soins de santé, partage cet avis. “Le matériel pédagogique médical est très eurocentré”, dit Tankam. “De plus, le bassin d’étudiants que l’on trouve habituellement dans les écoles de médecine est tout sauf diversifié. Je suis issu de l’immigration et je suis l’exception plutôt que la règle.”





Barrière de la langue

“Ceci alors que notre société est de plus en plus diversifiée”, poursuit-elle. “À mon avis, la formation médicale et paramédicale est encore à la traîne. Tant par les images qu’ils utilisent que par les examens d’entrée, qui ne sont pas nécessairement accessibles aux personnes ayant un bagage culturel différent. Pourtant, nous avons suffisamment vu et entendu que la diversité dans les soins de santé est importante, par exemple pour poser les bons diagnostics, surtout lorsqu’il existe des barrières culturelles ou une barrière linguistique chez les patients issus de l’immigration.”





Tankam ne qualifierait pas vraiment de racisme médical le manque de représentation diversifiée. “Les gens ne le font pas exprès ou consciemment.” Elle préfère donc se concentrer sur les solutions. “Nous devons travailler avec les organisations qui travaillent déjà sur cette diversité, et bien sûr, nous devons travailler avec l’éducation. Afromedica, elle-même, est en discussion avec les facultés (para)médicales pour voir où les choses peuvent être changées. Bien sûr, un tel changement structurel prend du temps, mais de cette manière, nous contribuons à des soins inclusifs pour tous.”