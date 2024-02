[Sexo] Les mirages de la perle de yoni

Dans le but de faire plaisir à leur partenaire (mari ou prétendant), les femmes font recours à divers produits pour pimenter leur vie sexuelle. Citron, ail, clou de girofle ou encore karité sont les plus célèbres. Toutefois, ces derniers temps, la perle de yoni, une recette importée, fait des ravages chez les femmes.









Il y a quelques temps, un gynécologue très suivi par les femmes sénégalaises a fait une publication sur Facebook afin de conscientiser les femmes sur les produits qu’elles mettent dans leur sexe. «Le vagin n’est pas une cuisine », avait-il dit dans son post. Mais malgré les multiples avertissements du spécialiste, les femmes continuent d’acheter ces produits nocifs à leur santé. Certaines se lavent le vagin avec du citron, d’autres utilisent l’ail ou le beurre de karité mélangé à la poudre d’acacia ou nep-nep pour en faire des ovules. Les formules sont nombreuses et variées. Mais ces derniers temps, plusieurs femmes ont jeté leur dévolu sur un produit détoxifiant : la perle de yoni. Celle-ci est un produit de toilette vaginale importée qui est réputée pour soigner les problèmes gynécologiques.





La semaine dernière, une marraine de quartier du nom de Diarra Sy, reçoit d’urgence une jeune femme mariée et maman de deux enfants. La dame explique à la marraine qu’après ses deux accouchements, son mari a commencé à lui faire des remarques sur la taille de son intimité, sous-entendant qu’elle s’est élargie. Se sentant vexée et injuriée par son partenaire, elle a soumis son problème à sa cousine qui l’a mise en rapport avec celle qui lui vend un produit qui selon ses dires, rétrécit le vagin.





«Je devais l’introduire dans mon intimité et le laisser agir pendant 72 heures sans faire de rapport avec mon mari», a-t-elle expliqué. Mais au bout d’une semaine, elle commence à avoir des douleurs atroces au bas ventre et des pertes abondantes. «Quand j’en ai parlé à la vendeuse, elle m’a assuré que c’était une bonne chose car mon vagin se nettoyait. La nuit suivante, vers 01heure du matin, je me suis réveillée avec de fortes douleurs et une chose blanche coulait entre mes jambes », raconte la femme. Prise de peur, elle réveille son mari et ils partent en trombe à l’hôpital où après plusieurs tests, on lui annonce qu’elle a une grave infection. «Etant dans l’embarras, j’ai raconté au médecin ce que j’avais fait et il m’a passé un savon et m’a mise sous traitement. Là mon mari ne me parle plus et refuse de me toucher», confie-t-elle.





La marraine de quartier, choquée, a essayé de la réconforter autant qu’elle pouvait et lui a demandé d’arrêter d’utiliser tout ce qu’elle voyait. «J’organise souvent des rencontres avec les jeunes femmes pour les sensibiliser sur les produits vendus. Je leur recommande de faire une rééducation du périnée après un accouchement pour resserrer le vagin, mais il y a des filles qui n’y croient pas», se désole-t-elle.





Aujourd’hui, plusieurs autres femmes partagent l’avis de cette marraine de quartier.





“Le vagin se nettoie tout seul”





Agée de 45 ans, Rasmata Ouédraogo est originaire du Burkina Faso, mais vit au Sénégal depuis une dizaine d’années. Cette maman s’active dans le commerce d’astuces pour femme. Elle explique qu’elle connaît bien la perle de yoni, mais qu’elle ne la vend pas car connaissant les dangers. «Je ne vends aucune chose à mettre dans le vagin. Un jour, une femme m’a appelée pour commander la perle. Elle m’a dit qu’elle le voulait vite car son mari a épousé une autre femme et est partie en lune de miel. J’ai essayé de la dissuader de prendre la perle mais elle s’est entêtée et l’a commandée ailleurs. Plus tard, elle est revenue me dire qu’un liquide nauséabond coulait de son intimité et que ça grattait. Je lui ai dit d’aller à l’hôpital», confie-t-elle.





Pour la sage-femme Aicha Fall, les femmes qui font recours à ces produits sont inconscientes et ne savent pas les dangers qu’elles encourent. Pourtant, les médecins font tout pour les en dissuader. «La plupart des femmes qui utilisent ce genre de produit ne sont pas instruites et ne nous écoutent pas quand on les conseille. Elles encourent beaucoup de risques avec l’usage de ces produits dont on ignore la provenance. Elles risquent des infections, l’infertilité et des maladies telles que le cancer du col de l’utérus, l’endométriose, l’infection à candida albicans…», explique la sage-femme.





Selon elle, il n’y a pas besoin d’utiliser des produits à l’intérieur du vagin, sauf si c’est une prescription médicale. «Le vagin se nettoie tout seul. L’utilisation abusive de ces produits peut détruire la flore vaginale. Il suffit juste de le laver avec de l’eau», nous apprend-elle. La professionnelle de santé estime que la faute incombe à certains hommes qui rejettent leurs femmes après plusieurs accouchements. « Beaucoup de femmes viennent désespérées car leurs maris leur reprochent que leur vagin n’est plus serré. Du coup, ils évitent d’avoir des rapports sexuels avec elles. Ce rejet pousse les femmes à chercher ce genre de pratique qui est loin d’être une solution. C’est triste car une femme qui a enfanté plusieurs fois ne peut ressembler à une jeune fille qui vient de se marier », se désole la blouse blanche.





Enfin Aïcha Fall pense que les femmes qui le souhaitent peuvent faire recours à une chirurgie réparatrice. «La chirurgie est possible pour permettre à celles qui le souhaitent de ne plus être complexées. Mais il faut savoir que seul un gynécologue est apte à la faire pour éviter ces problèmes», souligne la sage-femme. Chirurgie ou pas, les femmes doivent beaucoup faire attention sur leur santé sexuelle pour éviter ces éventuelles conséquences.