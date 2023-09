Les parents perdent plus de deux mois de sommeil la première année de leur enfant

Il enchante vos jours… et raccourcit considérablement vos nuits. L'arrivée d'un nouveau-né bouleverse tout et modifie très largement le sommeil des parents. Mais, pas toujours simple de se rendre compte à quel point. Pour tenter de chiffrer la quantité de sommeil perdue, la marque de literie britannique Silentnight a réalisé un sondage auprès de 500 parents d'enfants de moins de 5 ans.





D'après les résultats relayés par The Daily Mail, les parents perdent plus de deux mois de sommeil au cours de la première année de leur enfant. Dans le détail, ils manquent environ de quatre heures et demie de sommeil par nuit. Sur une semaine, les parents dorment donc 31 heures de moins, un chiffre qui grimpe à 68 jours pour la première année du tout-petit.





Les femmes, premières victimes

Mais, à quoi les parents occupent-ils tout ce temps ? Chaque année, les parents réalisent – en moyenne – 975 déplacements nocturnes, pour s'occuper de leur bébé. Par nuit, il y aurait donc environ trois levers. Sans surprise, cette charge mentale là revient (souvent) plus à la mère qu'au père. En effet, si ces derniers font une croix sur trois heures et demie de sommeil par nuit, ce chiffre grimpe à cinq heures pour les mères. Pour justifier cet écart, l'étude rappelle que de nombreuses femmes allaitent, expliquant donc qu'elles soient davantage sollicitées.





Faim et poussées dentaires

En plus de la fréquence des levers, le sondage s'est penché sur les raisons les plus courantes des levers. Arrive en tête la faim (ou la soif) dans la moitié des situations, puis les douleurs et l'inconfort liés aux poussées dentaires et l'envie de faire pipi.





« Prendre soin d'un bébé ou d'un jeune enfant peut avoir un impact significatif sur la qualité du sommeil des mamans et des papas, en particulier au cours des premiers mois suivant la naissance. Les mères qui choisissent d'allaiter se réveilleront naturellement plus souvent que les pères tout au long de la nuit, ce qui signifie qu'elles apprendront à apaiser le bébé pour qu'il se rendorme plus rapidement », explique Hannah Shore, experte en sommeil chez Silentnight, citée par le Daily Mail. Avant de poursuivre : « Tous les parents acceptent que la qualité et la quantité de leur sommeil soient réduites une fois devenus parents. Cependant, si vous vous sentez déprimé, de mauvaise humeur et incapable de faire face, vous devez trouver un moyen de dormir davantage – ou du moins de vous reposer davantage. »