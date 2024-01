Liberté 6 : Inauguration du centre de dialyse réalisé par Carrefour Médical

Equipé d’un matériel technique de dernière génération, le centre de dialyse de Liberté 6, porte la signature de Carrefour Médical, qui a mobilisé les grands moyens pour en faire un Centre de référence au double plan de l’équipement et de l’innovation. Il a été inauguré le vendredi 19 janvier 2024 avec le satisfecit des autorités municipales.



La réalisation de ce centre représente un pas significatif dans l’amélioration de la prise en charge des hémodialysés. En effet, à entendre le personnel technique du Maître d’œuvre Carrefour Médical, le centre permettra au minimum de pouvoir dialyser 120 patients par jour. Mieux, il est construit sur deux niveaux avec tous les accessoires nécessaires. Il s’agit entre autres de 40 Générateurs de dialyses de dernière génération, de système de traitement d’eau double osmose, d’appareils de consultation et de diagnostic, de fauteuils roulants et autres mobiliers médicaux aux normes internationales, d’équipements d’entretien et de nettoyage, de système anti-incendie et de détection d’incendie indépendant à chaque niveau.



Bien plus encore, le centre de dialyse est aussi doté d’un réseau de distribution d’oxygène aux normes avec tous les dispositifs de sécurité, d’un Monte escaliers et autres aménagements pour personnes à mobilité réduite, d’une ambulance médicalisée, de salles de télésurveillance et de suivi des malades, d’un TGBT couplé à un groupe électrogène de 250 KVA, d’un régulateur de tension de 80 KVA et d’unsystème d’onduleurs de 2x40 KVA.



Les 40 générateurs du centre viennent donc rejoindre le parc de plus de 250 machines de dialyse déjà installées par Carrefour Médical à travers le territoire national. Il faut relever que ce centre pourra prodiguer jusqu’à 480 séances par semaine et dans des conditions optimales. Au final, avec l’étendue du parc susmentionné, 4500 séances de dialyse pourront être effectuées par semaine.



Par ailleurs, comme l’a rappelé la Secrétaire Générale du Groupe COSEMAD Mme Diarriatou Sy, dans son discours, Carrefour Médical participe à la mise en œuvre de la souveraineté pharmaceutique prônée par le Chef de l’État, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en réalisant en Afrique de l’ouest la première unité de production de consommables de dialyse, sise à Pout, dans la région de Thiès. Cette unité a une capacité de production annuelle de 10 Millions de litres de concentrés d’acide afin defournir le Sénégal et toute la sous-région.



Sur tous ces futurs et imminents chantiers, la Mairie de la Ville de Dakar dit opter et faire confiance pleinement au secteur privé national local afin de relever les défis de la qualité et de l’efficacité dans la réalisation technique, à l’image de Carrefour Médical qui est une fierté nationale.