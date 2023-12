LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 : LE CNG RECOMMANDE DE DOCUMENTER LA RIPOSTE DU SÉNÉGAL

Le Comité national de gestion des épidémies (Cng) recommande de documenter la réponse du Sénégal face à la pandémie de la Covid-19. C’est dans ce contexte que la revue après action nationale de la lutte contre cette pandémie a été effectuée dans le cadre d’un atelier entre les acteurs aujourd’hui à Saly Portudal (Mbour). Selon le docteur Habibou Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, la rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI). Le docteur Ndiaye a présidé la rencontre au nom du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khemesse Ngom Ndiaye.

Il faut noter que « le cadre de suivi et évaluation comporte quatre (04) éléments. Il s’agit des rapports annuels des États parties (e-SPAR), de l’évaluation externe conjointe (EEC) réalisée en Juillet, des exercices de simulation et des revues d’action (RIA, RAA, etc.).





« Ce cadre de suivi et d'autres évaluations fournissent une image multisectorielle complète des capacités du pays et leur fonctionnalité, en identifiant les points forts, les lacunes et les priorités qui sont abordés dans le plan d'action national », a souligné le secrétaire général. En effet, la Revue après action (RAA) fournit une plate-forme pour un examen holistique de la réponse avec les parties prenantes tout en renforçant la compréhension mutuelle des processus de la réponse. Elle s’inscrit aussi dans le processus de capitalisation des bonnes pratiques, des leçons apprises ainsi que des défis lors des épidémies et des évènements de santé publique.





La rencontre a été une occasion de passer en revue les actions entreprises au niveau national, régional et local (district dont les actions communautaires) en termes de préparation. Elle a aussi permis d’analyser les forces et les faiblesses en rapport avec la gestion de la Covid-19 et de formuler des recommandations et actions concrètes pour renforcer les capacités de préparation, de détection et de riposte contre toute maladie à potentiel épidémique.