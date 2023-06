Lutte contre le paludisme : Les acteurs autour des mécanismes pour résorber le déficit de 48 % des objectifs

Le Cours mondial sur le paludisme a démarré le 18 juin à Dakar. Les responsables de l’OMS, des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, des enseignants-chercheurs, d’institutions de recherche en santé, d’universités des USA, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie se sont regroupés pour au moins cinq jours. Dyann F. Wirth, doyenne de l’École de santé publique de l’université de Harvard, notifie que le Sénégal a été choisi par la coopération qui existe entre le Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire (Cigass) et le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP). Ceci, dit-elle, a contribué à la baisse de la mortalité et d’un taux d’incidence très bas. C’est ce qui a poussé les décideurs du monde à se retrouver pour la première fois en Afrique pour le Cours mondial sur le paludisme. Ce sera une collaboration de toutes les entités gouvernementales, la volonté politique de tous les partenaires pour arriver à l’éradication du paludisme.





Le Dr Daniel Ngamije, Directeur du Programme de lutte contre le paludisme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ce cours est important, car il forme des cadres pouvant mettre en œuvre des programmes de lutte dans leurs pays respectifs.





À l’en croire, il faut que les Africains jouent leur partition dans la lutte contre le paludisme. «Plus nous avons de cadres bien formés dans la lutte contre le palu en plus de bonnes molécules en ayant des gens plus formés dans la lutte vectorielle, nous vaincrons cette maladie. Je félicite la collaboration entre le Sénégal et la Gambie dans la lutte contre le paludisme. Que ce soit les partenaires au développement, les chercheurs qui développent de nouveaux produits de lutte contre le paludisme, ce sont des efforts qui nous engagent tous», dit-il.





Ces défis à relever





La situation actuelle et les défis. La situation actuelle est marquée par une stagnation du progrès depuis les trois dernières années. Jusqu'en 2020, des progrès avec un bon élan ont été enregistrés. Mais plusieurs facteurs ont démontré que les pays qui avaient fait des progrès dans la réduction de la morbidité et de la mortalité liée au paludisme n’ont pas continué à avancer dans ce sens-là. Et donc, sur le plan global, les cibles ne sont pas atteintes. Il existe encore un déficit de 48 % pour l’atteinte des objectifs qui était assignée à la lutte globale contre le paludisme en 2020-2021. «Ce défi est pour tous. Et aujourd’hui, prendre des initiatives pour le relever s’inscrit dans une démarche de redynamiser l’ensemble des programmes nationaux de lutte contre le paludisme afin de pouvoir atteindre les objectifs arrêtés en 2025, et ceux fixés en 2030 et qui sont en alignement avec les objectifs mondiaux de lutte contre cette maladie et même la réduction de tout ce qui est maladies infectieuses.