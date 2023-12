Lutte inclusive contre le VIH : Le leadership confié aux communautés

La Journée Mondiale de lutte contre le sida a été célébrée à Dakar. La 35 ème édition porte sur le thème : « Confier le leadership aux communautés ». Il entre en droite ligne avec l'objectif ultime qui est l’élimination du VIH, un problème de santé publique à l'horizon 2030, en passant par l'atteinte de la cible des trois « 95 » et l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici 2025. « Pour emprunter la voie qui met fin au sida, le monde doit confier le leadership aux communautés » selon l'adjoint au gouverneur de la région de Dakar qui a présidé la cérémonie. Selon ce dernier, les communautés doivent faire le lien entre les patients et les services de santé publique. Elles doivent rassurer et participer à la surveillance de la mise en œuvre des politiques engagées en favorisant l'innovation.





C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Onu invite à libérer le potentiel du leadership communautaire à travers « un rôle plus important donné à ces organisations dans l'élaboration de programmes de lutte contre le SIDA, un soutien financier plus important de ces organisations, un environnement réglementaire plus favorable pour faciliter le rôle de ces communautés dans la lutte contre le SIDA ». « Les organisations communautaires, composées de personnes vivant avec le VIH, de personnes exposées au risque, et de celles touchées par le virus, sont en première ligne de la riposte. Il est opportun de rappeler que l'accès à la trithérapie antirétrovirale au niveau des pays de l'Afrique au sud du Sahara dans les années 2000 a été le fruit de la mobilisation sans précédent de la société civile au niveau international. Les organisations communautaires jouent donc un rôle vital en liant les individus aux services de santé, en instaurant la confiance, en innovant, en surveillant les politiques, et en responsabilisant les prestataires » a dit pour sa part Assane Guèye, adjoint au Gouverneur.





Même si la Directrice exécutive du conseil national de lutte contre le sida souligne que les nouvelles infections ainsi que les décès liés au sida ont connu une réduction significative, elle reconnaît que l’implication des communautés a été d’un grand apport. « En 2022, 88% des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH) étaient diagnostiquées et connaissaient leur statut sérologique. Parmi elles, 91% avaient accès aux médicaments antirétroviraux (ARV), et au sein de ce groupe, 90% présentaient une charge virale indétectable, ce qui signifie qu'elles ne transmettaient pas le virus du sida » a déduit Nafissatou Thiam. Elle ajoute que : « Ces résultats encourageants sont le fruit d’efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour rendre accessible le traitement antirétroviral, avec la contribution des acteurs de la santé, des secteurs, des organisations de la société civile avec l’appui des partenaires techniques et financiers ».