Magal de Touba : Les médecins suspendent leur grève

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) suspend son mot d'ordre de grève. Cela, en raison des besoins de la couverture sanitaire du Magal de Touba. Le syndicat se dit aussi sensible à l'appel du Ministre de la Santé et de l'Action Sociale.





Cependant le SAMES compte adopter une démarche pédagogique à l'endroit du garde des sceaux et des magistrats pour une meilleure compréhension de leur art et la particularité de l'exercice de la médecine au Sénégal. "Aujourd'hui encore, la demande d'une justice rapide et équitable pour nos camarades de Kédougou reste une exigence du SAMES", rappelle le SAMES.





Pour rappel, le Syndicat est en mouvement de grève depuis l'affaire Doura Diallo, la une femme décédée en couches au Centre de santé de Kedougou. A noter que le docteur Léonce Mbade Faye et son équipe ont été mis aux arrêts puis libérés et placés sous contrôle judiciaire.





Une décision qui n'enchante pas le Sames qui demande l’arrêt total des poursuites contre leurs camarades qui n'ont fait, à les en croire, que leur travail.