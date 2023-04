Matam : Un vigile alerte sur la présence de 18 terroristes à la frontière, les FDS et l'armée sur place

La peur s'est emparée de la population de Matam. Et pour cause ! Un vigile a alerté sur la présence de 18 terroristes au niveau de la frontière. D'après ses explications, "ces hommes sont armés et encagoulés".





Suite à cette alerte, les forces de défense et de sécurité et l'armée se sont dépêchées sur les lieux pour assurer la sécurité au niveau de la frontière.





Selon le correspondant de RFM à Matam, "depuis l'annonce de l'information, les forces de l'ordre et l'armée ont pris toutes leurs dispositions en circulant partout dans la région de Matam, mais ne parviennent toujours pas à apercevoir ces hommes armés". Et "aucun signalement ni aucune trace n'a été donné sur la position de ces terroristes".





Ce qui fait que certains commencent à avoir des doutes sur la véracité de cette information donnée par le vigile.