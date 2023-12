Mbour : «Demba» s’installe dans la villa de son ami décédé et expulse la fille et les petits-enfants du défunt

Un individu nommé «Demba» a été jugé ce mercredi au tribunal de Mbour. Il est poursuivi pour occupation illégale d’une maison appartenant à autrui. Ndèye Diop est la plaignante dans cette affaire. Elle est la fille de Omar Diop, ami du prévenu et défunt gardien de la villa.



À la mort de ce dernier en 2021, «Demba» organise son inhumation et ses funérailles. Ensuite, il chasse de la maison la fille et les petits-enfants du disparu avant de s’y installer avec sa famille.



La villa en question appartenait au défunt Français Jean Ruffin. «C’est le frère de Ruffin qui lui (Omar Diop) avait cédé la maison parce qu’il n’était pas intéressé. Et Ruffin lui devait un an de salaire», rapporte à la barre Me Abdoulaye Tall, avocat de Ndèye Diop.



Pour la robe noire, sa cliente est la seule ayant droit de la maison. D’autant que, rappelle-t-il, le mis en cause a été sommé de quitter les lieux à la suite de la plainte de n’héritière de Omar Diop. «Il avait donné un délai d’un mois. Mais depuis lors, il n’a pas quitté alors qu’il a sa propre maison qu’il loue», martèle Me Tall.



«Demba» ne voit pas ainsi les choses. Il s’estime l’héritier légitime de son ami : «Quand j’ai quitté Tamba, je me suis installé là-bas et c’est moi qui m’occupais de lui en lui assurant les repas. Avant de mourir, il m’a confié la maison. C’est pourquoi j’y ai aménagé. Cette femme (Ndèye Diop) a même été expulsée par son père. Quand il est tombé malade, j’étais le seul à l’assister.»



Le tribunal rend son verdict mardi 12 décembre.