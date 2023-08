Médecine traditionnelle : Vers une application de la loi sur les plantes utilisées par les praticiens

Quatre-vingts à 85 % de la population africaine fait recours à la médecine traditionnelle. Cela, en vertu de son assise culturelle, de son accessibilité et des travaux en phytothérapie dont elle bénéficie. Cette médecine jouit d'un regain grandissant, au regard de ses potentialités dans la résolution des problèmes sanitaires qui affectent de plus en plus les populations.







C'est dans ce contexte que l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) a pris part à l'élaboration d'une pharmacopée des plantes médicinales. Cet ouvrage résume les données scientifiques concernant 84 plantes médicinales communes aux Etats membres et indique par ailleurs les critères permettant d'en assurer la qualité, l'efficacité et l'identité.





Au niveau national, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a validé le document de politique nationale de la médecine traditionnelle et de phytothérapie et son plan stratégique. Le 13 juin 2023, le Sénégal a adopté la loi 2023-06 qui crée, en son article 63, la pharmacopée sénégalaise. Des textes d'application de cette loi sont en préparation, ce qui permettra de reconnaître officiellement les plantes utilisées par nos praticiens de la médecine traditionnelle.





D’ailleurs, la Direction générale de la Santé, à travers la Cellule de la médecine traditionnelle, compte marquée, par une rencontre de partage, la célébration de la Journée africaine de médecine traditionnelle instituée par l'OMS le 31 août de chaque année.





Dans la même dynamique, le docteur Abibou Ndiaye, secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale, estime que les résultats de la Couverture maladie universelle sur la médecine traditionnelle ont joué un rôle important. «Nous reconnaissons que la médecine traditionnelle mérite un soutien. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, les populations font recours à la médecine traditionnelle, même avant d'aller voir un médecin. Donc, notre objectif, c'est de fédérer nos forces. D'ailleurs, une loi sur la pharmacopée a été votée à l'Assemblée nationale".













«On avait noté aussi des défis qui ont été lancés notamment sur la promulgation de la loi sur la pratique de la médecine traditionnelle. Et cette loi suit son processus. Dans la promulgation de la loi, il y a plusieurs étapes qu'il faut franchir, parce qu'il ne s'agit que d’une question de texte. Et aujourd'hui toute la diligence est en train d'être faite au niveau du ministère de la Santé pour promulguer cette loi. Elle nous permettra d'organiser ce secteur pour savoir qui est tradipraticien et qui ne l'est pas. Qui fait quoi et comment ? Et je pense que c'est un défi énorme qu'il faut relever. Avec cette loi et ces textes et décrets d'application, les praticiens seront reconnus et des domaines dans lesquels ils s'activent», a expliqué pour sa part le docteur Mamadou Moustapha Diop, directeur de la Lutte contre la maladie.