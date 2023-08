Médina : le centre de santé Élisabeth Diouf fermé sans préavis, les malades désorientés

Le centre de santé Élisabeth Diouf, du nom de l’ancien Président Abdou Diouf, est fermé depuis hier, mercredi. D’après Wal fadjri, qui annonce la nouvelle dans son édition de ce jeudi, la décision est tombée sans préavis. Ce qui a plongé dans le désarroi de nombreux malades qui fréquentent cette structure de santé nichée au cœur de la Médina.



«Nous avons été pris au dépourvu, s’alarme sous anonymat un patient dans les colonnes dudit journal. Je m’y étais rendu pour un pansement de ma jambe amputée. Je suis diabétique. Il y a des hémodialysés, d’autres patients mal en point.» Un autre en écho : «C’est le chaos total. On nous dit que c’est l’État qui l’a fermé. Ce que nous déplorons, c’est le fait que nous n’ayons pas été informés à temps pour prendre les devants.»



Interpellé par Wal fadjri, le ministère de la Santé et la mairie de la Médina dégagent leurs responsabilités. «C’est un centre hospitalier privé, ce n’est pas du ressort de la mairie», confie au journal un proche du maire Bamba Fall, dont les deux numéros de téléphones portables étaient sous répondeur d’après le quotidien d’information qui a déclaré avoir cherché à le faire réagir. Du côté du service de communication du ministère, rapporte Wal fadjri, on affirme ne pas être au courant de la fermeture du centre de santé.