Mettre fin aux décès maternels d'ici 2030 : Encore des défis à relever

L'état de santé des femmes, des enfants et des adolescents est le reflet patent de l'efficacité des systèmes nationaux de santé et un prédicteur fiable de l'avenir des États. En outre, l'intégration des services privilégiant les fonctions de soins primaires et de santé publique, les politiques et actions multisectorielles et l'autonomisation des individus et des communautés sont les 3 composantes du concept moderne des soins de santé primaires (SSP).Dans ce contexte, la réunion annuelle régionale de la Communauté de pratique (CdP) Intégration Planification familiale post-partum, santé maternelle néonatale et infantile et Nutrition en Afrique de l'Ouest francophone s’est tenue ce mardi à Dakar au Sénégal.







Il s’agit de soutenir les pays dans l'accélération du passage à l'échelle de l'intégration des soins centrés sur la personne, notamment l'intégration des services de planification familiale du post-partum (PFPP), de la santé reproductive maternelle néonatale, infantile et de nutrition (SRMNI-N) pour stopper les décès maternels, néonatals et infantiles évitables et relever les défis de la PFPP dans la région.





La stratégie, le financement et la prestation de services sont guidés par les meilleures connaissances scientifiques disponibles sur l'efficacité des interventions, l'efficacité des programmes, et les politiques qui peuvent permettre l'atteinte des cibles ambitieuses de l'ODD3 (taux de mortalité maternelle inférieurs à 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et taux de mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes).





Pour cela, la CdP vise ainsi à favoriser la synergie et la complémentarité des acteurs et des sources de financement existantes, mais aussi des nouveaux mécanismes de financement innovant à échelle et durable, afin d'accélérer les efforts visant à mettre fin aux décès maternels, néonatals et infantiles évitables d'ici 2030.





Les efforts du Sénégal





Il faut noter que le Sénégal met en œuvre des paquets d'interventions à haut impact dans les différents programmes de la santé. En ce qui concerne la santé maternelle et infantile le directeur de cabinet cite outre la planification familiale du post-partum et les innovations de méthodes de longues durées, l'identification des besoins systématiques de la cliente (IBSC) aide à diminuer les besoins non satisfaits en matière de la PF, l'école des maris aide à impliquer les époux dans le renforcement de l'utilisation de la PF, les espaces ados-jeunes permettent aux adolescents d'avoir en temps réel accès aux services de santé de la reproduction, l'utilisation des Badjenu Gox pour la recherche des perdus de vue et pour retenir les femmes dans le programme de PF, de même, les journées d'offre gratuite contribuent aussi au renforcement de l'accès aux services de la PF.





Le défi du financement





Le Sénégal est en bonne voie pour l'atteinte de l'engagement de la déclaration d'Abuja de 2001. Cet accord vise à consacrer 15 % du budget national au secteur santé.





Dans ce sillage, le plaidoyer à l'endroit de tous les pays est de renforcer la mobilisation des ressources locales et internationales pour la mise en œuvre des interventions de la communauté des pratiques est une nécessité. Ceci s'avère nécessaire à l'approche du sommet mondial sur les objectifs de développement, cadre qui verra nos pays renouveler leur engagement pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, a notifié le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le cadre de la réunion régionale de la communauté de pratique. Cette rencontre a réuni des ministres de la santé de pays membres et des organisations de la société civile à Dakar.