Mise en service du Centre d’hémodialyse de Liberté 6 : La Ville de Dakar enlève une épine du pied des malades

Le centre d'hémodialyse de Liberté 6 est à nouveau opérationnel. L’établissement sanitaire qui avait fermé ses portes vient d’être remis à neuf par la Ville de Dakar. La gestion de cette structure sanitaire a fait l’objet d’une convention signée entre le Maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Toy Dias et le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom. Ce centre doté de 40 générateurs est une bouffée d’oxygène pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale et va réduire l’engorgement des services d’hémodialyse des hôpitaux de Dakar. Au total 240 patients pourraient faire la dialyse, chaque jour.



Cette réhabilitation et cette remise en service est le fruit d’un partenariat entre la Mairie de Ville de Dakar et son partenaire technique, Carrefour Médical. Le projet a coûté 300 millions de Francs CFA.



« J’ai été très choqué de voir comment les populations sénégalaises et particulièrement dakaroises souffrent pour avoir accès à la dialyse », regrette Barthélemy Dias.



Au regard des charges des ménages des patients, le Maire de Dakar a plaidé pour la gratuité des soins de dialyse.



Du reste, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale a assuré que le centre bénéficiera de leur concours. « Tout l’accompagnement technique nécessaire se fera pour assurer une prise en charge de qualité. Ceux qui ont des moyens peuvent payer pour aider les autres et ceux qui ne peuvent pas payer (les plus vulnérables), ils rentrent dans la cohorte », a invité le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale.



En plus de ce centre, la Ville de Dakar a d’autres projets dans le domaine de la santé. Il s’agit du relèvement du plateau médical de l’hôpital Abass Ndao. L’établissement sera équipé d’une Imagerie par résonance magnétique (IRM) d’une valeur d’un milliard.



Dans la même veine, la pose de la première pierre de l’hôpital des Parcelles Assainies se fera dans quelques jours.