MORTALITÉ MATERNELLE, NÉONATALE ET INFANTO-JUVENILE Une baisse progressive des taux notée au Sénégal

Le Sénégal s'est engagé à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), mais aussi à soutenir la stratégie mondiale «Chaque femme, chaque enfant». C’est le constat qui ressort des conclusions de l’atelier de définition des modalités de participation active de la société civile à l’élaboration du nouveau plan quinquennal SRMNIA, qui a réuni, deux jours durant, à Thiès, l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus.





Ces engagements, rappellent Massamba Thioro Sall, responsable de la cellule Promotion et partenariat à la Direction de la Santé, de la Mère et de l'Enfant, et Abdoulaye Fall, responsable du programme d'assistance technique auprès de la Direction Santé-Mère-Enfant, «se sont traduits par un ensemble d'actions et de mesures prises par le gouvernement et qui ont abouti à des avancées significatives, notamment la baisse progressive des taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile».





Les enquêtes démographiques et de santé ayant, en effet, montré que «la mortalité maternelle est passée de 392, en 2010, à 236 décès pour 100 000 naissances vivantes (NV) en 2017, la mortalité infanto-juvénile de 72 % à 37 % durant la même période et celle néonatale de 29 % à 21 % en 2019».





Selon MM Sall et Fall, “à travers le PNDSS 2019-2028, le gouvernement du Sénégal a renouvelé la priorisation de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent/jeune articulée autour du plan quinquennal SRMNIA tout en soulignant l'absence de stratégies communes et inclusives sur les déterminants liés au système de santé qui limite les efforts visant à rationaliser les dépenses de santé».





Aussi, en vue de l'élaboration du nouveau plan quinquennal SRMNIA en tenant compte des aspects d'inclusion mentionnés comme défi dans l'analyse situationnelle du PNDSS, il sera effectué, remarquent nos interlocuteurs, «la mise en place de mécanismes impliquant différentes parties prenantes à travers des sessions de formation, d'élaboration de stratégies de plaidoyer, de définition de modalités», ainsi que des «sessions décentralisées avec les acteurs étatiques et non étatiques».





À cet effet, «la définition des modalités de participation de la société civile revêt une importance pour le moins importante», apprécie Dieynaba Diallo, membre de la Fédération des associations des personnes handicapées, représentante de la société civile. Et dans cette perspective que la Direction Santé-Mère-Enfant, avec l'appui d’Amref West Africa, a organisé cet atelier de 48 heures en ce sens. Avec comme objectif principal de définir les modalités de participation active de la société civile à l'élaboration du nouveau plan SRMNIA.





De manière spécifique, il s'est agi de «présenter les nouvelles orientations du nouveau plan SRMNIA» ; d’«effectuer l'analyse de la participation de la société civile à l'ancien plan» ; de «recueillir les recommandations de la société civile pour sa pleine participation au processus d'élaboration et mise en œuvre du nouveau plan» ; d’«identifier les activités et les cibles pour une inclusion effective».





Par rapport aux résultats, à la fin de la session, il a été attendu, en plus de la compréhension des nouvelles orientations SRMNIA, la production d'un document récapitulant «l'analyse de la participation de la société civile à l'ancien plan» ; les «recommandations de la société civile pour une pleine participation» ; les «activités et cibles pour une inclusion effective».