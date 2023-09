Myopathie : Ce qu’il faut comprendre sur cette pathologie

La Journée mondiale de la myopathie de Duchenne est célébrée tous les 07 septembre. La Myopathie est une pathologie qui se développe autour de la petite enfance. Encore appelée dystrophie, elle est neuromusculaire et génétique. Elle reste une maladie rare, touchant principalement les garçons. L’atteinte génétique entraîne la perte totale d’une protéine essentielle au fonctionnement du muscle, la dystrophie.





S’agissant des symptômes, ils se manifestent par un retard de développement locomoteur ou de développement global, un trouble du langage, du spectre de l’autisme et des troubles du comportement, une anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs (TOC). L’absence de dystrophie entraîne une perte de la marche entre 6 et 13 ans, avec le développement en parallèle de contractures articulaires et d’une scoliose.