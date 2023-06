Négociations entamées entre le gouvernement et le SAMES pour répondre aux revendications du secteur médical

Le jeudi 15 juin 2023, le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, Monsieur Gallo BA, a officiellement ouvert les négociations avec le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES). Cette rencontre avait pour objectif d'examiner la plate-forme revendicative présentée par le syndicat.





Pour cette occasion, le Ministre était accompagné des représentants des Ministères de la santé et de l’action sociale, des Finances et du Budget, ainsi que du Haut Conseil du dialogue social. Cette composition illustre l'importance accordée aux discussions et à la résolution des problèmes soulevés par le SAMES.





Afin de faciliter les échanges et d'approfondir les questions techniques, une commission spéciale a été constituée. Les membres de cette commission ont entamé leurs travaux le mardi 20 juin 2023.