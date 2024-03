Nutrition : les aliments à éviter pendant le Ramadan

Pendant le Ramadan, le métabolisme fait face à un nouveau rythme alimentaire. Durant cette période, les repas, au moment de la rupture du jeûne, s’apparentent souvent à de véritables festins.





Pour ne pas affaiblir son organisme, quels sont les aliments à éviter pendant ce mois sacré ? Le Dr Naïma Moulai Masdoua, médecin nutritionniste, dresse une liste.





Aliments frits et gras

Boureks, frites, viandes rouges, les aliments riches en gras ne manquent pas sur les tables du Ramadan. Pourtant, il faudrait limiter, tant que possible, leur consommation. Ces aliments peuvent, en effet, très vite provoquer une sensation de fatigue et un certain inconfort digestif.





« Pendant le Ramadan, il faut essayer de réduire sa consommation en aliments riches en matières grasses, en particulier les viandes grasses, les aliments faits à base de pâte feuilletée ou de pâte à laquelle on a ajouté de la graisse, de la margarine ou du beurre. Pour ce qui est du mode de cuisson, plutôt que la friture, utilisez de préférence d’autres méthodes comme la cuisson à la vapeur, en sauce, au four ou le sauté dans une petite quantité d’huile« , recommande le Dr Moulai





Les aliments riches en sel

Durant le Ramadan, la question de l’hydratation est essentielle. Après des heures de privation, et pour éviter d’être déshydraté, il est recommandé de limiter la consommation d’aliments riches en sel car ils contribuent à la rétention d’eau dans l’organisme et affectent la capacité à absorber les fluides.





« Lors de la préparation du ftour, réduisez autant que possible l’utilisation du sel et, bien sûr, retirez la salière de la table. Utilisez des herbes pour rehausser la saveur des aliments cuits« , conseille la spécialiste.





Elle ajoute : « Éloignez-vous des aliments contenant de grandes quantités de sel comme les olives, les cornichons, les amuse-bouche, les fromages salés, les saucisses, les produits à base de viande ou de poissons transformés et salés et les différentes sauces toutes prêtes telles que la mayonnaise, la moutarde, ou encore le ketchup« .





Les aliments riches en sucres

Boissons gazeuses, zlabia, kalb el louz, gâteaux orientaux, pendant le Ramadan, il est difficile de résister à la tentation d’un petit plaisir sucré. Mais il faut se rappeler que ces aliments sont de véritables bombes caloriques. Ils fournissent rapidement de l’énergie au corps, mais pour une courte période seulement. Une sensation de fatigue peut vite survenir lorsque l’on consomme des aliments un peu trop sucrés.





« Les sucreries consommées pendant le Ramadan contiennent de grandes quantités de sirop de sucre, ce qui n’est pas bon« , déclare le Dr Moulai. Elle recommande de consommer plutôt « des fruits riches en eau et en fibres, et bien-sûr du fructose« ,





Le café à forte dose

Le café après le ftour, notamment pour accompagner le kalb el louz, est une tradition du Ramadan. Or, sa consommation est déconseillée. En effet, le café étant considéré comme un diurétique, il peut entraîner une déshydratation et accentuer la sensation de soif.