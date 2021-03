Pas de mystère: Le meilleur expert américain en matière de pandémie énumère 9 actions gouvernementales derrière la baisse forte des cas de coronavirus en Inde

Yaneer Bar-Yam a déclaré qu'il était essentiel que le gouvernement agisse rapidement pour limiter les mouvements afin d'accroître les capacités de santé publique, car l'Inde semble en avoir fait assez pour réussir à limiter l'impact du virus.

La manière dont l'Inde a réussi à réduire considérablement la propagation des cas de Covid-19 et le taux de mortalité au cours des derniers mois a suscité l'étonnement du monde entier, certains experts qualifiant cela de "mystère", mais le scientifique américain Yaneer Bar-Yam a déclaré que le mérite devrait revenir au gouvernement pour avoir su identifier et exploiter ses atouts afin de limiter la propagation de l'infection.

Yaneer Bar-Yam, qui est spécialisé dans l'analyse quantitative des pandémies, a déclaré que des facteurs sous-jacents tels que les efforts précédents de réponse aux pandémies, une urbanisation moindre qui limite les déplacements et les taux de transmission aux communautés, des déplacements limités et un tourisme localisé étaient tous importants pour atténuer l'impact de la Covid-19.

Mais il a souligné que des mesures gouvernementales rapides de "restriction/régulation des mouvements pour accroître la capacité de santé publique afin de répondre aux exigences croissantes de la pandémie" étaient tout aussi essentielles, car l'Inde semble avoir fait assez pour réussir à limiter l'impact du virus.

En septembre de l'année dernière, l'Inde confirmait près de 100.000 cas par jour, mais ce chiffre est tombé à environ 12 000, le pays ayant effectivement aplati la courbe. Le taux de létalité a également fortement diminué.

Soulignant les mesures prises par le gouvernement, M. Bar-Yam a déclaré qu'en particulier les décisions visant à imposer de sévères restrictions aux déplacements, à arrêter les rassemblements, à cibler des fermetures localisées, à fermer des écoles, s'étaient avérées efficaces pour contrôler l'épidémie. D'autres mesures importantes comme une communication publique efficace, des améliorations dans l'identification des cas, une augmentation rapide de la production industrielle de masques et d'autres équipements de protection individuelle (EPI) et des capacités de test ont également contribué, a-t-il ajouté.

M. Bar-Yam a déclaré que le succès de l'Inde montrait que le temps et les déplacements sont essentiels pour contrôler les pandémies. Le message à faire passer depuis l'Inde est donc de "limiter les voyages dans les zones où des cas sont présents, d'isoler les cas et de ne pas les laisser transmettre l'infection", a-t-il écrit.

Dans un article publié sur son site web endcoronavirus.org, il a énuméré les neuf principales mesures gouvernementales grâce auxquelles l'Inde a réussi à contrôler l'infection aussi bien qu'elle l'a fait :

1. Il a décrit le zonage du pays en trois zones - rouge, orange et verte - pour les verrouillages localisés comme étant probablement la mesure la plus efficace prise par le gouvernement en avril dernier. Si des restrictions sévères ont été imposées dans les districts touchés, les restrictions ont été partiellement levées dans les districts non touchés, et certains secteurs ont été ouverts pour relever le défi économique.





2. La restriction des déplacements a constitué la deuxième mesure la plus importante, puisque les déplacements ont été réglementés par la délivrance d'un passeport électronique avec contrôle des frontières de l'État à travers le pays. La réglementation des voyages se poursuit jusqu'en 2021, car les voyages n'ont pas été totalement déréglementés, a-t-il déclaré.





3. L'isolement et la recherche des contacts des personnes dont le test est positif au Covid-19, et la mise en quarantaine des contacts primaires à haut risque ont été une stratégie efficace.





4. Le gouvernement a fermé tous les collèges et écoles pendant une période prolongée, et la récente réouverture a été partielle et seulement dans le contexte du très faible nombre de cas récemment enregistrés.





5. M. Bar-Yam a souligné la contribution de l'industrie indienne qui, selon lui, a réagi comme jamais auparavant en produisant des masques et des équipements de protection individuelle à un rythme soutenu, non seulement pour répondre aux besoins du pays, mais aussi pour approvisionner le monde.





6. L'Inde est passée d'un seul laboratoire capable de réaliser des tests RT-PCR pour Covid-19 à plus de 2300 en peu de temps, et ce nombre a permis de réduire le temps de retour des résultats des tests et a également renforcé la stratégie d'isolement et de quarantaine.





7. De la mise en garde sur les téléphones à de lourdes amendes pour le non port de masque, la sensibilisation du public aux risques liés à Covid-19 a été une initiative majeure du gouvernement, ce qui a permis à la population d'accepter plus volontiers les directives de restriction.





8. Le scientifique américain a également fait l'éloge de la réaction dans les zones urbaines à forte densité, qui ont posé le plus grand défi, mais le perfectionnement des mesures de confinement, des restrictions de déplacement, de l'identification rapide des cas et de la communication que l'on trouve dans d'autres endroits, a contribué à limiter la propagation.