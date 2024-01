Peau, poumons, yeux : comment les moisissures mettent votre santé en danger

La présence de moisissures dans un logement n’est pas à prendre à la légère. Allergie, infections, elles libèrent des spores très nocives pour la santé.



37 % des logements français sont touchés par des problèmes de moisissures. Un intérieur mal ventilé, chaud et humide représente un vrai bouillon de culture, un paradis pour les microbes. Si l'humidité dans un logement est normale, il est important de ne pas dépasser un certain seuil. En effet, l'idéal est de maintenir un taux d'humidité compris entre 40 et 60 % et une température sit





La cuisine, le linge qui sèche, les habitants qui respirent, autant d'actions indispensables du quotidien qui favorisent l'apparition d'humidité dans un lieu clos. Un taux supérieur à 70 % peut favoriser la prolifération de moisissures sur les murs et les plafonds « L'apparition de moisissures dépend de plusieurs facteurs, comme les remontées capillaires, les fuites accidentelles, la condensation dans la maison liée aux activités ou certaines infiltrations », énonce Édouard David, directeur RSE de Murprotec, expert européen du traitement définitif contre l'humidité et la pollution de l'air intérieur.





Les spores libérées dans l'air



« La moisissure est une catastrophe sanitaire qu'il faut prendre au sérieux. Une mauvaise odeur persistante constitue un signal d'alerte. Ce n'est pas un élément esthétique qu'il suffit de gratter pour s'en débarrasser, il faut déterminer la raison de son apparition. Mettre un pansement ne suffit pas, il est important de réaliser une expertise complète », ajoute le spécialiste.





Ce qui s'avère nocif pour la santé, ce sont les spores libérées par les moisissures, elles se répandent dans l'air et peuvent ensuite être inspirées ou entrer directement au contact de la peau. « La moisissure est une source de pollution intérieure comme les poils d'animaux, le tabagisme, les sprays ménagers, certains métaux de construction ou des parfums d'intérieur », détaille le DrFrédéric Le Guillou, pneumologue et président de Santé respiratoire France. Les microparticules se déplacent dans l'air, elles peuvent s'installer dans les bronches, coloniser les poumons et causer des allergies respiratoires (asthme, rhinite, etc.). La moisissure est également responsable de pathologies de la peau, de l'irritation des yeux, etc. Elle peut aussi déclencher des pathologies respiratoires.







En France, l'aspergillose pulmonaire représente la troisième cause d'infection fongique invasive. Ce terme regroupe les infections causées par des champignons appartenant au genre Aspergillus. « Les spores d'Aspergillus, facilement inhalées, se retrouvent dans l'appareil respiratoire (sinus, bronches, alvéoles pulmonaires), localisation principale des pathologies à Aspergillus. Parmi les espèces du genre Aspergillus, une dizaine sont rapportées comme pathogènes pour l'homme avec une espèce dominante, Aspergillus fumigatus, responsable de plus de 80 % des expressions pathologiques humaines », détaille la Haute Autorité de santé. S'il existe de nombreuses sortes de moisissures, toutes sont irritantes, allergisantes, sources d'infections et responsables de pathologies respiratoires.





Aération et ventilation

Si les pathologies causées par la moisissure peuvent être bénignes, elles peuvent également s'avérer mortelles chez certaines personnes fragiles. Alors, pour éviter leur apparition, la prévention s'avère indispensable. « Toute l'année, peu importe la saison, il faut aérer son intérieur au moins dix minutes matin et soir. L'air intérieur est cinq fois plus pollué que celui de l'extérieur », rapporte le DrLe Guillou. L'aération est encore plus nécessaire dans les pièces humides, comme la salle de bain ou la cuisine.





Autre geste indispensable : la ventilation. Certaines pièces, comme la salle de bain, ne possèdent pas de fenêtre et doivent nécessairement être correctement ventilées. Pas question d'obstruerer les bouches d'aération. La ventilation mécanique contrôlée (VMC) ne doit pas être éteinte, il faut nettoyer une fois par trimestre les bouches d'extraction et les bouches de soufflage. Pour un air assaini, il est aussi indispensable de faire vérifier et d'entretenir les différents moyens de chauffage, comme la cheminée et la chaudière.





