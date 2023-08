[Bien-être] Petit déjeuner : voici les aliments à éviter selon les cardiologues

Pour protéger son cœur et ses artères, plusieurs aliments sont à bannir au petit déjeuner. Voici ceux à ne pas mettre sur son plateau le matin, selon deux cardiologues.





1-Le bacon





Aliment phare du breakfast anglo-saxon, le bacon est riche en sel et en additifs. «En plus d'être une viande rouge transformée, le bacon augmente aussi le risque de maladies cardiaques», a rappelé auprès de USA Today le Dr Andrew Freeman, directeur du département cardiovasculaire de prévention et bien-être au National Jewish Health, à Denver (Etats-Unis).





2-Les oeufs





De son côté, Susan Cheng, professeur de cardiologie et directrice de la recherche en santé publique au Smidt Heart Institute de Los Angeles, déconseille la consommation quotidienne d’œufs. Même s’ils sont nutritifs, ils sont riches en cholestérol, et sur le long terme, ils peuvent accroître le risque de diabète. En revanche, «les règles sont beaucoup plus souples lorsqu'il s'agit du blanc d'œufs, car ils ne contiennent pas de cholestérol», précise l’experte dans le média américain.





3-Les viennoiseries





Préparés à partir de pâte feuilletée, les croissants et les pains au chocolat ont l’avantage de pouvoir être mangés rapidement en allant au travail. Mais ces viennoiseries sont riches en beurre, en sucres raffinés, et en acides gras trans néfastes pour le cœur. Le matin, les deux spécialistes américains recommandent de privilégier le pain complet et les flocons d’avoine.





4-Les crêpes