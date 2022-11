Planning familial : Autorisation de nouvelles méthodes de contraception modernes et accessibles

Un objectif de 46% à l'horizon 2026 est visé par les acteurs de la santé sénégalaise en matière de planification familiale. La couverture est de 26%. Il existe donc un gap de 20% à résorber. Il ne reste cependant que 4 ans pour atteindre cet objectif. Dans ce sillage une nouvelle méthode appelée auto-soin va permettre d'autonomiser les populations quant à l'accès aux produits de contraceptifs par voie sous-cutanée. L'auto-soin va permettre d'élargir la planification du côté des pharmacies et des structures privées. Cette méthode existe déjà dans certains pays africains et est largement utilisée par le docteur Cheikh Tidiane Athie. Certaines méthodes comme le DMPA sont d’une relative simplicité dans leur mode d’administration et pourraient être envisagées dans le cadre de l’auto-soin. Le DMPA est un contraceptif progestatif courant qui signifie «dépôt médroxyprogestérone acétate » (en anglais), et acétate de médroxyprogestérone dépôt (en français). Il existe deux modes d’administration : en intramusculaire ou en sous cutané. Ce nouvel injectable a permis de mettre en évidence son potentiel à attirer de nouvelles utilisatrices de la PF et à donner aux femmes plus d’autonomie et de contrôle sur leurs décisions en la matière. Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), a autorisé le passage à l’échelle de l’auto-injection du DMPA en sous cutané (DMPA-SC) par les femmes dans tous les districts sanitaires du pays en février 2018.





La Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant (Dsme) compte accompagner la faisabilité de cette initiative qui va contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile, selon Marieme Dabo Ndiaye. L'entité va mettre à contribution les autres divisions du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui vont s'approprier cette méthode et assurer la mise en œuvre pour être au rendez-vous de 2026.





Au Sénégal, des études ont constaté que près de 90 % des femmes peuvent pratiquer l’auto administration de manière compétente et en temps voulu, trois mois après y avoir été formées ; 98 % de celles qui ont essayé l'auto-administration expriment le désir de continuer la pratique (PATH).