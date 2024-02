Plateforme revendicative des médecins : Le Sames va vers une centralisation des urgences

Le docteur Mamadou Demba Ndour face à la presse

Le syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) a déposé sur la table du gouvernement du Sénégal, depuis le 20 décembre 2023, une plateforme revendicative.





Vers une centralisation des urgences





Ces deux derniers jours, les médecins ont observé deux jours de grève suite à l’agression d’un des leurs à Saint-Louis. Un mot d’ordre avec respect des urgences observé par 9 médecins sur 10 à selon le Secrétaire général du syndicat. Mais l’entité ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Dans les jours à venir, nous allons placer un plan d’action national pour obliger l’Etat du Sénégal à venir s'asseoir à la table des négociations. Jusqu’à présent, on est en face d’un dilatoire sans précédent. Dans notre plateforme de revendications, nous avons une panoplie de modes d’action. Mais nous avons jugé nécessaire de se limiter dans un premier temps au respect des urgences. On va aller vers la centralisation des urgences. On peut décider qu’à Dakar une seule structure va s’occuper des urgences et les patients vont converger vers elle. L’avènement de la Covid a montré que la question de la santé doit être souveraine.





Les quatre grands axes de la revendication





En ligne de fond, il y a quatre grands axes selon le Secrétaire général du syndicat. Il s'agit, explique le docteur Mamadou Demba Ndour face à la presse, du statut particulier du médecin. « Dans ce statut, nous revendiquons un privilège de juridiction pour que dans le cadre de l’exercice de sa fonction, le médecin ne puisse plus être interpellé de manière sauvage. Nous voulons que désormais, si on veut poursuivre le médecin, qu’il ait des démarches préalables. Il s’agit de la saisine du ministère de la Santé et de l’Action sociale pour pouvoir garantir en cas de détention une continuité des services de soins mais aussi en deuxième niveau, une saisine des ordres professionnels » dit-il. Il spécifie que dans le cadre de sa profession, seuls les ordres sont habilités d’apprécier le bien fondé de tel acte ou autre de la médecine. « Il est impératif que si on veut poursuivre un agent de santé dans l’exercice de ses fonctions qu’on donne avis à l’ordre", insiste-t-il.





Au-delà du privilège de juridiction, les médecins demandent aussi un régime particulier pour pouvoir définir une retraite décente. « Compte tenu de leur long cursus, les médecins démarrent le travail tardivement et ceci ne leur permet pas de se positionner pour une bonne retraite » selon le Secrétaire général. D’ailleurs, cela explique selon le praticien que bon nombre de médecins trouvent des solutions et tout ceci impacte négativement sur le système de santé. Tout ceci fait que les praticiens encore moins les patients ne sont contents du service public de santé du Sénégal





S’agissant du troisième axe de la plateforme, Mamadou Demba Ndour met l’accent sur la gestion des carrières pour les jeunes dès leur sortie de l’université. La médecine étant une profession avec pas beaucoup de ressources humaines, l’État doit finaliser leur spécialisation pour les utiliser partout dans le territoire national pour réduire l’inégalité territoriale dans l’offre de soins. « Il faut aussi une démocratisation de l’offre de soins. Quand on a un grand brûlé, on rencontre toutes les difficultés du monde. Il en est de même pour les prématurés et les femmes qui sont en couche qui sont trimballés de service en service parce que la capacité d’accueil est limitée » dit-il. Il ajoute l’accompagnement des malades en phase terminale. Autrement dit pour les malades pour qui la science médicale ne peut plus rien faire. « Ils ne peuvent pas être laissés à la merci des familles qui ne savent pas quoi faire. Il faut que le système de santé puisse les accompagner dans cette fin de vie pour affronter leur destin avec beaucoup de dignité mais aussi pour le soutien des familles parce que tout ceci doit être dans un cadre d’offre de soins qui prend en charge la personne dès sa naissance jusqu’à sa mort » explique le Secrétaire général.