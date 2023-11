Pourquoi les hommes n’ont-ils pas d’os dans leur pénis ?

Doit-on se réjouir de l'absence d'os dans la verge ? Cela pourrait être un superbe moyen d'éviter la fracture. Las ! La fracture du pénis, aussi appelé poétiquement « le faux pas du coït », existe malgré tout : il suffit d'un « crac » lors de l'acte sexuel pour provoquer des lésions douloureuses dans les tissus érectiles. Aïe. Pourtant, la question se pose tout de même : pourquoi les hommes n'ont-ils pas d'os pénien ?





Chez certaines espèces, cet os qu'on appelle « le baculum » est parfois long, alors que d'autres en ont un de la taille d'un grain de riz, ou encore droit, crochu, barbelé ou en forme de trident. Le raton laveur, par exemple, en a un en forme de crochet.





Nos ancêtres avaient un os dans le pénis





Ce baculum pourrait d'ailleurs avoir une utilité non négligeable. Cet os flottant dans le pénis servirait en effet à stimuler les femelles et à déclencher l'ovulation. D'autres biologistes estiment que le baculum servirait à faciliter l'introduction du pénis dans le vagin. Selon une troisième hypothèse, ce fameux os aiderait à prolonger l'intromission, c'est-à-dire la pénétration vaginale. Bref, dans tous les cas, ce petit os permettrait aux espèces de mieux s'accoupler.





Mais les hommes n'en ont pas. Ou plutôt… Ils n'en ont plus. Car comme le démontre une étude parue fin 2016 dans un article des Proceedings of the Royal Society B, il y a plus de 6 millions d'années, les hommes auraient bien eu un os au niveau du pénis, même si aucune fouille archéologique n'a permis à ce jour d'en retrouver une seule trace. Mais pourquoi donc avons-nous perdu cet os ?





La monogamie, raison de la disparition de l'os pénien ?

La première raison de cette perte de l'os pénien chez l'homme viendrait, selon les chercheurs, du manque de compétition sexuelle propre à notre espèce. Or, le baculum servirait surtout aux polygames à « prolonger l'intromission », qui est un moyen pour un mâle « d'empêcher une femme de se défiler et de s'accoupler avec quelqu'un d'autre avant que son sperme ait eu la possibilité d'atteindre son but », explique Matilda Brindle, une des chercheuses qui a travaillé sur cette étude. En somme, chez les mammifères polygames, avoir cet os dans la verge s'avère très utile pour retenir leur partenaire, alors même que les femelles peuvent être sollicitées par plusieurs mâles en même temps.





Mais notre espèce est considérée (le plus souvent) comme monogame. Par conséquent, puisque les hommes n'ont pas besoin de retenir leurs partenaires pendant l'acte, cet os ne leur sert à rien.