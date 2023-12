POURQUOI Y A-T-IL PLUS DE FRACTURES DU PÉNIS EN FIN D’ANNÉE ?

En pleine période de fêtes de fin d’année, les hommes sont susceptibles d'être davantage touchés par des «fractures du pénis», selon une étude. Bien que ce problème puisse survenir à n’importe quel moment de l’année, il est beaucoup plus fréquent lors de la dernière semaine de décembre.





À ne pas prendre à la légère. Durant les fêtes de fin d’année, un problème, plus fréquent lors de cette période, pourrait tout gâcher. Il s’agit des «fractures du pénis». Survenant en général lors des rapports sexuels, celles-ci sont provoquées par la rupture du corps caverneux lors de l’érection.





D’après le British Journal of Urology International, les fractures du pénis sont plus nombreuses lors de la période de fêtes de fin d’année, notamment à Noël, une période considérée comme un «moment de détente». Parmi les symptômes des fractures du pénis figurent le craquement et l’apparition d’un hématome, créant ainsi une douleur intense nécessitant de se rendre aux urgences sans tarder.





Cette étude, menée en ce mois de décembre 2023 par des experts allemands issus de l’hôpital universitaire de Munich, s’est penchée sur plus de 3.000 cas de fractures du pénis survenues entre 2005 et 2021 en Allemagne. Celles-ci ne doivent pas être sous-estimées puisqu’une quarantaine d’hommes ont été hospitalisés.





DES POSITIONS SEXUELLES À ÉVITER

«Les fractures du pénis sont classiquement causées par une flexion forcée du pénis en érection lors d'un rapport sexuel agressif dans des positions sexuelles inhabituelles. Il semble que les fractures du pénis surviennent le plus souvent lors de rapports sexuels dans des scénarios non conventionnels (aventures extraconjugales, attributions inhabituelles)», ont noté les experts dans cette étude.

«Par conséquent, les fractures du pénis sont considérées comme un substitut de l'activité et des attitudes sexuelles des couples», peut-on lire aussi. Ainsi, les experts ont mis en garde contre la position d’Andromaque (ou du chevauchement), lorsque le ou la partenaire se trouve au-dessus, ou encore contre la position de la «levrette», responsable de 28% des cas de fracture du pénis.





Par ailleurs, «nos résultats incitent les couples à réduire la sexualité sauvage pendant les moments de détente afin de réduire le risque de fractures du pénis». Mais les médecins se veulent rassurants. Contrairement à Noël, la période du Nouvel An ne constitue pas un risque accru pour ce type de maladie. «Cela pourrait s'expliquer par le fait que la Saint-Sylvestre n'est pas une fête très répandue en Allemagne», a conclu l’étude.