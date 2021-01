Pr Oumar Faye : « Si on ne se vaccine pas, il y aura une troisième et peut-être une quatrième vague »

Pr Oumar Faye, Vaccin contre le coronavirus

Il opte pour la vaccination de masse pour contenir la vague de coronavirus au Sénégal. Pr Oumar Faye, ancien directeur de la Santé estime que c’est le meilleur moyen de tourner la page de l’épidémie. Une théorie qu’il défend dans les colonnes du quotidien national Le Soleil.