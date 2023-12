PR Pape Alassane Mbaye sur la Chirurgie pédiatrique : « le manque de spécialistes impacte la prise en charge »

Le manque de chirurgiens pédiatriques impacte sur la prise en charge des pathologies comme les tumeurs pédiatriques, les malformations urogénitales. « Il faut noter que le ratio est normalement d’un chirurgien pédiatre pour 400 enfants. Mais le gap est encore grand au sein de nos services. Nous sommes en déficit de personnel ». Le professeur Pape Alassane Mbaye, Secrétaire général de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique a donné l’information ce matin à Dakar pendant le 9e congrès de la Société africaine de chirurgie pédiatrique qui est couplé au 3e congrès de la Société sénégalaise de chirurgie pédiatrique.





La chirurgie pédiatrique est une spécialité très jeune selon le professeur. « Il n'y a pas assez de chirurgiens pédiatriques » dit-il. Avant de préciser que : « Pour le moment, la société de chirurgie dirigée par le Professeur Gabriel Ngom, est en train de faire un travail considérable pour mailler le territoire national en chirurgie pédiatrique et actuellement sur les 14 régions il n'y a que deux qui n’ont pas encore de chirurgiens pédiatriques. Nous allons tout faire pour que l’ensemble du Sénégal puisse avoir un spécialiste d’autant plus qu’on est une population jeune ».





Le professeur Mbaye rassure tout de même : « Il y a des chirurgiens pédiatriques en formation. Et d’ici quelques années, nous allons atteindre cet objectif. Les besoins seront réinitialisés en tenant compte des préoccupations de ces enfants avec les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle et l’avènement de la chirurgie mini-invasive, plusieurs indications commencent à être modernisées jusqu’à ce que l’on ait moins de complications lorsque l’on administre des soins aux enfants ».