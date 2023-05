Pr Souleymane Mboup désigné meilleur microbiologiste du Sénégal

Le président fondateur de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) a été élu meilleur universitaire du Sénégal en microbiologie par la revue scientifique Research.





Le professeur Souleymane Mboup de l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) est mis en avant comme le meilleur universitaire microbiologiste du Sénégal avec un D-index de 68.





Selon la revue scientifique, en ce qui concerne les institutions, l’affiliation avec le plus grand nombre de chercheurs de premier plan au Sénégal est l’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation avec un chercheur affilié qui figure dans le classement Microbiologie.

Research précise que l’indice D moyen pour les 5 % des meilleurs chercheurs est de 68 contre une moyenne de 68 pour les chercheurs répertoriés dans le classement.





Le nombre moyen d’articles publiés dans le domaine de la microbiologie pour les 3 % des meilleurs chercheurs du classement est de 299 contre une moyenne de 299 pour l’ensemble des chercheurs.

Le nombre moyen de citations pour les 5 % des meilleurs chercheurs est de 15 712 contre une moyenne de 15 712 pour l’ensemble des scientifiques.





Le classement des meilleurs chercheurs de Research.com est un compte rendu « fiable » des principaux chercheurs du domaine de la microbiologie, basé sur une étude méticuleuse de 166 880 scientifiques découverts à partir d’une variété de sources de données bibliométriques.

Pour le domaine de la microbiologie, plus de 43737 chercheurs ont été examinés.?Le seuil de l’indice D pour accepter qu’un chercheur soit examiné est fixé à 40 si la plupart de ses publications sont dans le domaine de la microbiologie. Les conditions d’acceptation pour que les universitaires soient pris en compte dans le classement des meilleurs chercheurs sont basées sur l’indice D, le rapport des contributions apportées dans le domaine donné plus les récompenses et les réalisations des scientifiques.





Le seuil de l’indice D pour considérer les meilleurs scientifiques est fixé par incrément de 10 en fonction du nombre total de scientifiques estimé pour chaque domaine d’étude tout en garantissant que les 1 % des meilleurs scientifiques sont pris en compte dans le classement.